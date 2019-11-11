Каталонские радикалы перекрыли дорогу между Испанией и Францией

МАДРИД, 11 ноя – РИА Новости. Каталонские радикалы из движения "Демократическое цунами" приступили к проведению акций протеста и перекрыли утром в понедельник одну из трасс, соединяющих Испанию с Францией.
Митингующие заблокировали дорогу AP-7 в районе Ла-Жункера (провинция Жирона), в этом районе выстроились длинные пробки.
"Сегодня мы начинаем новую форму протеста, используя технологии", - говорится в заявлении радикалов в Twitter. Как следует из сообщения, цель – обратить внимание "международного сообщества, которое бы заставило Испанию понять, что единственный способ - сесть и поговорить".
Ya empezamos otra vez 🤦🏻♂️🤦🏻♀️.— Societat Civil Catalana (@Societatcc) November 11, 2019
La AP-7 en La Junquera bloqueada por los fascistas independentistas.
Nuevo pisoteo derechos a los demócratas que necesitan trabajar para ganarse la vida.
Por favor, basta ya de impunidad!#FelizLunes? No 😔😠😔pic.twitter.com/ZBmnLG18j2
Служба дорожного движения подтвердила, что движение в обе стороны перекрыто.
На прошлой неделе "Демократическое цунами", которое стоит за массовыми беспорядками в автономном сообществе и может быть признано Национальным судом Испании "преступной организацией террористического толка", объявило, что сразу после парламентских выборов в Испании намерено начать акции протеста. Их планируют проводить с 11 по 13 ноября. Организация вновь потребовала "осуществления права на самоопределение", освобождения каталонских политиков, приговоренных Верховным судом в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, и объявила, что "каким бы ни был результат выборов и сколько бы они ни повторялись", будет продолжать акции протеста.
La Junquera es comença a omplir!#TothomALaJunquera #LaForçaDeLaGent— Betona Comín (@BetonaComin) November 11, 2019
(Foto via Anonymous Catalonia) pic.twitter.com/tIexktrFRf
Движение призвало сторонников, которые готовы "провести ночь на улице", взять на работе хотя бы один отгул, запастись "теплой одеждой, спальным мешком, едой и дополнительной батареей для мобильных", при этом оно заверило о "ненасильственном" характере планируемых протестов.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.