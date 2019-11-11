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РИА Новости

Каталонские радикалы перекрыли дорогу между Испанией и Францией

12:22 11.11.2019 (обновлено: 12:39 11.11.2019)
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© AFP 2019 / Lluis GeneМитингующие заблокировали дорогу AP-7 в районе Ла-Жункера в испанской провинции Жирона
Митингующие заблокировали дорогу AP-7 в районе Ла-Жункера в испанской провинции Жирона
© AFP 2019 / Lluis Gene
МАДРИД, 11 ноя – РИА Новости. Каталонские радикалы из движения "Демократическое цунами" приступили к проведению акций протеста и перекрыли утром в понедельник одну из трасс, соединяющих Испанию с Францией.
Митингующие заблокировали дорогу AP-7 в районе Ла-Жункера (провинция Жирона), в этом районе выстроились длинные пробки.
"Сегодня мы начинаем новую форму протеста, используя технологии", - говорится в заявлении радикалов в Twitter. Как следует из сообщения, цель – обратить внимание "международного сообщества, которое бы заставило Испанию понять, что единственный способ - сесть и поговорить".
Служба дорожного движения подтвердила, что движение в обе стороны перекрыто.
На прошлой неделе "Демократическое цунами", которое стоит за массовыми беспорядками в автономном сообществе и может быть признано Национальным судом Испании "преступной организацией террористического толка", объявило, что сразу после парламентских выборов в Испании намерено начать акции протеста. Их планируют проводить с 11 по 13 ноября. Организация вновь потребовала "осуществления права на самоопределение", освобождения каталонских политиков, приговоренных Верховным судом в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, и объявила, что "каким бы ни был результат выборов и сколько бы они ни повторялись", будет продолжать акции протеста.
Движение призвало сторонников, которые готовы "провести ночь на улице", взять на работе хотя бы один отгул, запастись "теплой одеждой, спальным мешком, едой и дополнительной батареей для мобильных", при этом оно заверило о "ненасильственном" характере планируемых протестов.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
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