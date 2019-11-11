Каталонские радикалы перекрыли дорогу между Испанией и Францией

МАДРИД, 11 ноя – РИА Новости. Каталонские радикалы из движения "Демократическое цунами" приступили к проведению акций протеста и перекрыли утром в понедельник одну из трасс, соединяющих Испанию с Францией.

Митингующие заблокировали дорогу AP-7 в районе Ла-Жункера (провинция Жирона), в этом районе выстроились длинные пробки.

"Сегодня мы начинаем новую форму протеста, используя технологии", - говорится в заявлении радикалов в Twitter. Как следует из сообщения, цель – обратить внимание "международного сообщества, которое бы заставило Испанию понять, что единственный способ - сесть и поговорить".

Ya empezamos otra vez 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♀️.

La AP-7 en La Junquera bloqueada por los fascistas independentistas.

Nuevo pisoteo derechos a los demócratas que necesitan trabajar para ganarse la vida.

Por favor, basta ya de impunidad!#FelizLunes? No 😔😠😔pic.twitter.com/ZBmnLG18j2 — Societat Civil Catalana (@Societatcc) November 11, 2019

Служба дорожного движения подтвердила, что движение в обе стороны перекрыто.

На прошлой неделе "Демократическое цунами", которое стоит за массовыми беспорядками в автономном сообществе и может быть признано Национальным судом Испании "преступной организацией террористического толка", объявило, что сразу после парламентских выборов в Испании намерено начать акции протеста. Их планируют проводить с 11 по 13 ноября. Организация вновь потребовала "осуществления права на самоопределение", освобождения каталонских политиков, приговоренных Верховным судом в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, и объявила, что "каким бы ни был результат выборов и сколько бы они ни повторялись", будет продолжать акции протеста.

Движение призвало сторонников, которые готовы "провести ночь на улице", взять на работе хотя бы один отгул, запастись "теплой одеждой, спальным мешком, едой и дополнительной батареей для мобильных", при этом оно заверило о "ненасильственном" характере планируемых протестов.