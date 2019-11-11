В Санкт-Петербурге таксиста подозревают в изнасиловании девушки-инвалида

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали водителя такси по подозрению в изнасиловании девушки-колясочницы, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"По версии следствия, подозреваемый в ночь на 10 ноября 2019 года около одного из домов в Красносельском районе, после того как местная жительница, инвалид-колясочник, села в салон автомобиля, поместил коляску в багажник и заблокировал двери", — говорится в релизе.

Затем он изнасиловал клиентку, забрал у нее 300 рублей, а также потребовал пять тысяч за несостоявшуюся поездку. Поднявшись наверх, в квартиру родственницы девушки, и получив от нее деньги, мужчина скрылся.