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РИА Новости

В Санкт-Петербурге таксиста подозревают в изнасиловании девушки-инвалида

12:22 11.11.2019 (обновлено: 14:59 11.11.2019)
31237
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали водителя такси по подозрению в изнасиловании девушки-колясочницы, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"По версии следствия, подозреваемый в ночь на 10 ноября 2019 года около одного из домов в Красносельском районе, после того как местная жительница, инвалид-колясочник, села в салон автомобиля, поместил коляску в багажник и заблокировал двери", — говорится в релизе.
Затем он изнасиловал клиентку, забрал у нее 300 рублей, а также потребовал пять тысяч за несостоявшуюся поездку. Поднявшись наверх, в квартиру родственницы девушки, и получив от нее деньги, мужчина скрылся.
Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". В настоящее время расследование продолжается.
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Вчера, 11:23РИА Новости
Гражданина Австрии обвинили в изнасиловании московской школьницы
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
а не надо брать кого попало в такси. есть операторы которые в погоне за прибылью плюют на безопасность пассажиров
11 ноября, 13:27
вввася васильев
1901202
Нужно увеличивать сроки наказания. Раскрываемость с помощью камер растет, но это не останавливает преступников.
11 ноября, 12:29
660.tatyana.russia
2002001
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