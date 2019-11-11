В ОП предложили проводить семинары по информационной безопасности в Сети

"Одним из действенных механизмов противодействия росту популярности darknet является просветительская работа среди педагогов и родителей, чтобы они не просто знали о существовании этого пространства, но и понимали признаки того, что ребенок увлекается наркотиками, приобретает их или вообще работает "закладчиком". Сегодня подобные курсы для школьных команд уже действуют в Москве. Специалисты рассказывают о методах выявления различных угроз, в том числе связанных с продажей и пропагандой наркотиков в darknet. Однако, конечно, данная практика должна распространяться на всю территорию страны", – рассказала Сутормина в рамках круглого стола "Как будут бороться с пропагандой наркотиков в интернете?"