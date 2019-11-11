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РИА Новости

В ОП предложили проводить семинары по информационной безопасности в Сети

12:13 11.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЭкран ноутбука
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Семинары для школьников, учителей и родителей об информационной безопасности детей в интернете с уклоном на меры противодействия распространению наркотиков предложила ввести на федеральном уровне председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
"Одним из действенных механизмов противодействия росту популярности darknet является просветительская работа среди педагогов и родителей, чтобы они не просто знали о существовании этого пространства, но и понимали признаки того, что ребенок увлекается наркотиками, приобретает их или вообще работает "закладчиком". Сегодня подобные курсы для школьных команд уже действуют в Москве. Специалисты рассказывают о методах выявления различных угроз, в том числе связанных с продажей и пропагандой наркотиков в darknet. Однако, конечно, данная практика должна распространяться на всю территорию страны", – рассказала Сутормина в рамках круглого стола "Как будут бороться с пропагандой наркотиков в интернете?"
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Внедрение на федеральном уровне дополнительных курсов и семинаров об информационной безопасности детей в интернете, по словам Суторминой, станет действенным механизмом борьбы с распространением запрещенных препаратов.
"В таких курсах один из обязательных блоков – тема об умении распознавать первые признаки пропаганды, употребления или распространения молодыми людьми наркотических средств", – добавила член ОП РФ.
Действующий при комиссии мониторинговый центр "Безопасность 2.0", как рассказала Сутормина, выявил в социальных сетях 2,3 тысячи сообщений с употреблением терминологии, используемой в darknet на площадках продажи наркотических и психотропных средств. Аналитики отмечают, что в России в среднем за квартал от 500 тысяч до миллиона подростков приобретают запрещенные препараты в сети.
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"При этом проведенные точечные опросы центра "Безопасность 2.0" среди столичных педагогов и родителей школьников показывают, что из них только 20% осведомлены о существовании darknet, из которых только 30% знают о продаже наркотиков в этом пространстве", – сообщила Сутормина в своем выступлении.
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