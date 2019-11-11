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РИА Новости

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в течение недели

12:11 11.11.2019 (обновлено: 20:48 11.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка гуляет в Александровском саду в Москве
Девушка гуляет в Александровском саду в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве превысит норму во вторник и последующие дни, сообщается на сайте "Метеоновости".
"11 ноября по области атмосферное давление составит 744 - 749 мм ртутного столба, что является нормой для данного региона. Но уже в утренние часы 12 ноября давление подрастет до 754 - 756 миллиметров ртутного столба и в последующие дни текущей недели тенденция повышения фона атмосферного давления будет сохраняться", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что температура воздуха в столичном регионе в течение недели будет понижаться, но останется выше нормы, существенных осадков после вторника не ожидается.
Среднесуточная температура воздуха, как и в прошедшие выходные, останется выше климатической нормы на 4-5 градусов. Но, не смотря на похолодание, погода останется теплой относительно сезона.
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