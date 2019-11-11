Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в течение недели

Девушка гуляет в Александровском саду в Москве

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Атмосферное давление в Атмосферное давление в Москве превысит норму во вторник и последующие дни, сообщается на сайте " Метеоновости ".

"11 ноября по области атмосферное давление составит 744 - 749 мм ртутного столба, что является нормой для данного региона. Но уже в утренние часы 12 ноября давление подрастет до 754 - 756 миллиметров ртутного столба и в последующие дни текущей недели тенденция повышения фона атмосферного давления будет сохраняться", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что температура воздуха в столичном регионе в течение недели будет понижаться, но останется выше нормы, существенных осадков после вторника не ожидается.