Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в течение недели

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве превысит норму во вторник и последующие дни, сообщается на сайте "Метеоновости".
"11 ноября по области атмосферное давление составит 744 - 749 мм ртутного столба, что является нормой для данного региона. Но уже в утренние часы 12 ноября давление подрастет до 754 - 756 миллиметров ртутного столба и в последующие дни текущей недели тенденция повышения фона атмосферного давления будет сохраняться", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что температура воздуха в столичном регионе в течение недели будет понижаться, но останется выше нормы, существенных осадков после вторника не ожидается.
Среднесуточная температура воздуха, как и в прошедшие выходные, останется выше климатической нормы на 4-5 градусов. Но, не смотря на похолодание, погода останется теплой относительно сезона.