В МИД России прокомментировал ситуацию в Боливии

Российское внешнеполитическое ведомство выразило озабоченность тем, что готовность правительства к поиску конструктивных решений не нашла отклика у оппозиции, при этом события развивались "по лекалам срежиссированного госпереворота".
В МИД призвали политические силы в Боливии и мировое сообщество к здравомыслию и ответственности.
На состоявшихся 20 октября 2019 года выборах президента Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот.