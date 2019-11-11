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РИА Новости

В МИД России прокомментировал ситуацию в Боливии

12:03 11.11.2019 (обновлено: 13:11 11.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия призывает все политические силы Боливии найти конституционный выход из кризиса, говорится в сообщении МИД России.
Российское внешнеполитическое ведомство выразило озабоченность тем, что готовность правительства к поиску конструктивных решений не нашла отклика у оппозиции, при этом события развивались "по лекалам срежиссированного госпереворота".
В МИД призвали политические силы в Боливии и мировое сообщество к здравомыслию и ответственности.
На состоявшихся 20 октября 2019 года выборах президента Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
Вчера, 11:07РИА Новости
Главную роль в боливийском кризисе сыграла армия, заявил эксперт
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Обсудить 8
Эво МоралесМИД РФКубаВенесуэлаБоливияВ мире
Популярные комментарии
если б друган Моралес был оппозиции и его кинули на выборах и пошла бы буча, то у нас это назвали бы революцией справедливости.. А так-естественно "гос. переворот"
11 ноября, 14:10
Илья Беляев
5100016
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