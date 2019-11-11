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РИА Новости

Путин отнес членов правительства к группе риска по заболеваемости гриппом

11:58 11.11.2019 (обновлено: 12:27 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что члены правительства относятся к группе риска по заболеваемости гриппом, поскольку достаточно интенсивно работают с людьми.
На встрече с членами кабмина в понедельник президент заслушал доклад главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе вакцинации против гриппа.
"Вероника Игоревна, вы назвали группы риска: медицинские работники, образовательная сфера, сфера ЖКХ. А члены правительства входят в группу риска?" - поинтересовался Путин у министра по завершении доклада.
Скворцова в ответ отметила с улыбкой: "Как вы определите, Владимир Владимирович".
"Поскольку мы работаем с людьми, причем достаточно интенсивно, я думаю, что это тоже группа риска", - сказал в ответ Путин.
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