Путин отнес членов правительства к группе риска по заболеваемости гриппом

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин считает, что члены правительства относятся к группе риска по заболеваемости гриппом, поскольку достаточно интенсивно работают с людьми.

На встрече с членами кабмина в понедельник президент заслушал доклад главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе вакцинации против гриппа.

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"Вероника Игоревна, вы назвали группы риска: медицинские работники, образовательная сфера, сфера ЖКХ. А члены правительства входят в группу риска?" - поинтересовался Путин у министра по завершении доклада.

Скворцова в ответ отметила с улыбкой: "Как вы определите, Владимир Владимирович".