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РИА Новости

Нарышкин подарил бутылку крымского вина легендарному ветерану СВР Блейку

11:55 11.11.2019 (обновлено: 12:26 11.11.2019)
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© AP PhotoВетеран СВР России Джордж Блейк
Ветеран СВР России Джордж Блейк
© AP Photo
Ветеран СВР России Джордж Блейк. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Легендарный советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки России полковник Джордж Блейк в понедельник отмечает свое 97-летие, сообщило пресс-бюро СВР.
Блейка поздравили директор СВР Сергей Нарышкин, другие члены руководства Службы и представители управления "С" (нелегальная разведка). "В подарочной корзине Георгий Иванович, как его дружески называют коллеги, обнаружил любимые фрукты и бутылочку крымского красного столового вина", - говорится в сообщении.
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Блейк празднует День рождения в узком семейном кругу, к нему часто наведываются сын, внуки, отметили в пресс-бюро СВР.

Легенда разведки

В октябре 1948 года Блейк был назначен резидентом британской разведки СИС в столице Южной Кореи Сеуле. Ему дали задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят северокорейскими войсками. Блейк, как представитель воюющей стороны, был интернирован и направлен в лагерь. Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил свое сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.
После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире СИС. Был назначен на пост заместителя начальника отдела технических операций, который занимался секретным прослушиванием за границей. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.
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В декабре 1953 года на секретном совещании СИС и ЦРУ в Лондоне было принято решение о прокладке туннеля к линиям связи Группы советских войск в Германии. Блейк проинформировал советскую разведку о готовящихся операциях, и Центром было принято решение использовать этот туннель для дезинформации противника.
На основе сведений Блейка внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, имевшую большой политический эффект. Аналогичное мероприятие было проведено в Австрии.
Из-за предательства сотрудника польской разведки, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в СИС, весной 1961 года Блейк, находившийся в Бейруте в секретном центре по изучению арабского языка, получил указание возвратиться в Лондон для получения "нового назначения". В штаб-квартире СИС он был подвергнут допросам, а затем дело было передано в суд, который приговорил Блейка к 42 годам тюремного заключения. После четырех лет тюремного заключения был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где проживает в настоящее время.
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Джордж БлейкСлужба внешней разведки РФЦентральное разведывательное управлениеСергей НарышкинАнглияЮжная КореяБерлин (город)В мире
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