Нарышкин подарил бутылку крымского вина легендарному ветерану СВР Блейку

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Легендарный советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки России полковник Джордж Блейк в понедельник отмечает свое 97-летие, сообщило пресс-бюро СВР.

Блейка поздравили директор СВР Сергей Нарышкин , другие члены руководства Службы и представители управления "С" (нелегальная разведка). "В подарочной корзине Георгий Иванович, как его дружески называют коллеги, обнаружил любимые фрукты и бутылочку крымского красного столового вина", - говорится в сообщении.

Блейк празднует День рождения в узком семейном кругу, к нему часто наведываются сын, внуки, отметили в пресс-бюро СВР.

Легенда разведки

В октябре 1948 года Блейк был назначен резидентом британской разведки СИС в столице Южной Кореи Сеуле. Ему дали задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят северокорейскими войсками. Блейк, как представитель воюющей стороны, был интернирован и направлен в лагерь. Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил свое сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.

После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире СИС. Был назначен на пост заместителя начальника отдела технических операций, который занимался секретным прослушиванием за границей. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.

В декабре 1953 года на секретном совещании СИС и ЦРУ в Лондоне было принято решение о прокладке туннеля к линиям связи Группы советских войск в Германии. Блейк проинформировал советскую разведку о готовящихся операциях, и Центром было принято решение использовать этот туннель для дезинформации противника.

На основе сведений Блейка внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, имевшую большой политический эффект. Аналогичное мероприятие было проведено в Австрии.