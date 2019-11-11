Московские власти и Россотрудничество подписали соглашение о взаимодействии

Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Власти Москвы Россотрудничество подписали соглашение о взаимодействии, в частности в поддержке ветеранов и в работе по делам соотечественников, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник состоялось подписание соглашения о взаимодействии по ряду направлений между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Соглашение подписали руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и глава департамента Сергей Черемин

"Очень важно развивать программы молодежного обмена, налаживать мемориально-поисковую работу, связанную с важными страницами стран истории русского зарубежья, обеспечивать связи соотечественников с исторической родиной и различные другие направления", - сказал Черемин.

Он отметил, что одним из важнейших направлений станет поддержка ветеранов. "Я думаю, что очень важным направлением станет и то, что мы будем совместно проводить мероприятия по поддержке наших ветеранов. Это особенно важно в связи с наступающим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне", - добавил Черемин.

Кроме того, он отметил, что сотрудничество будет направлено на поддержку русского языка. "Мы договорились о том, что мы будем сотрудничать в области продвижения московского образования как бренда. У нас сегодня очень много просьб со стороны зарубежных партнеров о развитии русских школ, поддержке русского языка", - сказал Черемин.

"Мы считаем Москву своим очень важным партнером. Я рада, что мы можем сотрудничать практически по всем направлениям", - в свою очередь сказала Митрофанова.