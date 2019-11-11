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РИА Новости

Московские власти и Россотрудничество подписали соглашение о взаимодействии

11:52 11.11.2019 (обновлено: 12:23 11.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Москвы и Россотрудничество подписали соглашение о взаимодействии, в частности в поддержке ветеранов и в работе по делам соотечественников, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник состоялось подписание соглашения о взаимодействии по ряду направлений между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Соглашение подписали руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и глава департамента Сергей Черемин.
"Очень важно развивать программы молодежного обмена, налаживать мемориально-поисковую работу, связанную с важными страницами стран истории русского зарубежья, обеспечивать связи соотечественников с исторической родиной и различные другие направления", - сказал Черемин.
Он отметил, что одним из важнейших направлений станет поддержка ветеранов. "Я думаю, что очень важным направлением станет и то, что мы будем совместно проводить мероприятия по поддержке наших ветеранов. Это особенно важно в связи с наступающим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне", - добавил Черемин.
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Кроме того, он отметил, что сотрудничество будет направлено на поддержку русского языка. "Мы договорились о том, что мы будем сотрудничать в области продвижения московского образования как бренда. У нас сегодня очень много просьб со стороны зарубежных партнеров о развитии русских школ, поддержке русского языка", - сказал Черемин.
"Мы считаем Москву своим очень важным партнером. Я рада, что мы можем сотрудничать практически по всем направлениям", - в свою очередь сказала Митрофанова.
Она отметила, что необходимо наладить взаимодействие по ряду вопросов, в том числе по поставке учебников, подготовке к 75-летию Победы, а также мемориальной работе. "Мемориальная работа – это важнейшая вещь, нам есть, где совместить усилия", - сказала Митрофанова.
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Элеонора МитрофановаРоссотрудничествоСергей ЧереминМоскваОбщество
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