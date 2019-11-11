Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T11:49Z
https://ria.ru/20191111/1560798482.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости

Мужчина умер на борту самолета Сургут — Махачкала

11:48 11.11.2019 (обновлено: 11:49 11.11.2019)
1543
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как житель Екатеринбурга скончался на борту рейса Сургут - Махачкала, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.
"Следственным органом Южного следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту смерти 8 ноября на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут – Махачкала, 66-летнего мужчины, жителя города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, у мужчины было онкологическое заболевание.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и супруга погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Новорожденный. Архивное фото
23 октября, 22:05РИА Новости
Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском
012600
Обсудить 2
Следственный комитет РФЕкатеринбургСургутМахачкалаПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
Число пострадавших в ДТП в Курской области возросло до 11 человек
Автомобиль Следственного комитета России
В Забайкалье пьяный мужчина убил жену и ее сестру и ранил годовалого сына
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве сын "заказал" убийство своей матери из-за квартиры
На месте столкновения микроавтобуса с КАМАЗом в Новоселовском районе Красноярского края. 10 ноября 2019
В МВД рассказали о нарушениях водителя, попавшего в ДТП под Красноярском
ДТП в городе Тавда Свердловской области
На Урале автомобиль въехал в дом
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
В квартире погибшей москвички нашли предсмертную записку
Актриса театра и кино Лорел Григгс
Актриса из фильма "Светская жизнь" умерла в возрасте 13 лет
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Гражданина Австрии обвинили в изнасиловании московской школьницы
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве суд арестовал сожителя опекунши, заподозренной в истязании детей
Турецкая военная техника
Турция приступила к депортации боевиков ИГ*
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция начала служебную проверку после нападения на женщину на Урале
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
Соседка рассказала о покончившей с собой москвичке
Автомобиль скорой помощи
В Сочи водитель BMW сбил насмерть велосипедиста и врезался в автобус
Журналист Медузы Иван Голунов
В Москве суд рассмотрит жалобу Голунова на следователей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
Лента новостейМолния