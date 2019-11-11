Мужчина умер на борту самолета Сургут — Махачкала

"Следственным органом Южного следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту смерти 8 ноября на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут – Махачкала, 66-летнего мужчины, жителя города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, у мужчины было онкологическое заболевание.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и супруга погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.