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РИА Новости
Культура

Зрители в США выбрали лучший фильм года

12:13 11.11.2019
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© Marvel Studios Inc. (2019)Кадр из фильма "Мстители. Финал"
Кадр из фильма Мстители. Финал
© Marvel Studios Inc. (2019)
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Премию People’s Choice Awards, победители которой выбираются по итогам зрительского голосования, в категории "лучший фильм года" получил блокбастер "Мстители: Финал", сообщает THR.
Церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе в 45-й раз.
Лучшим киноактером был назван Роберт Дауни-младший, а актрисой — Зендея ("Человек-паук: вдали от дома").
В категории "семейный фильм"зрители выбрали "Алладина". Лучшим сериалом и лучшим драматическим сериалом стал "Очень странные дела", а комедийным шоу — "Теория большого взрыва".
Звездой экшн-фильма назвали Тома Холланда ("Человек-паук): Вдали от дома"), а звездой анимационного кино — Бейонсе ("Король Лев").
Лучшим актером сериала стал Коул Спроус ("Ривердейл"), а лучшей актрисой — Милли Бобби Браун ("Очень странные дела").
Дженнифер Энистон получила награду Icon Award.
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