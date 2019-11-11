Зрители в США выбрали лучший фильм года

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Премию People’s Choice Awards, победители которой выбираются по итогам зрительского голосования, в категории "лучший фильм года" получил блокбастер "Мстители: Финал", . Премию People’s Choice Awards, победители которой выбираются по итогам зрительского голосования, в категории "лучший фильм года" получил блокбастер "Мстители: Финал", сообщает THR.

Церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе в 45-й раз.

Лучшим киноактером был назван Роберт Дауни-младший, а актрисой — Зендея ("Человек-паук: вдали от дома").

В категории "семейный фильм"зрители выбрали "Алладина". Лучшим сериалом и лучшим драматическим сериалом стал "Очень странные дела", а комедийным шоу — "Теория большого взрыва".

Звездой экшн-фильма назвали Тома Холланда ("Человек-паук): Вдали от дома"), а звездой анимационного кино — Бейонсе ("Король Лев").

Лучшим актером сериала стал Коул Спроус ("Ривердейл"), а лучшей актрисой — Милли Бобби Браун ("Очень странные дела").