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РИА Новости

Скворцова заявила, что более 16 миллионов детей получили прививку от гриппа

11:44 11.11.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 16 миллионов российских детей по данным на 8 ноября уже прошли иммунизацию от гриппа, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Она также отметила, что вся необходимая детская вакцина от гриппа уже поставлена в регионы, взрослая поставлена на 83,5%.
"На 8 ноября привиты уже более 55 миллионов человек, это более 38% населения, в том числе более 16 миллионов детей и 189 тысяч беременных женщин", - сказала Скворцова на совещании президента РФ с членами правительства.
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Вчера, 11:24РИА Новости
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