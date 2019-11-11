Скворцова заявила, что более 16 миллионов детей получили прививку от гриппа

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 16 миллионов российских детей по данным на 8 ноября уже прошли иммунизацию от гриппа, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Она также отметила, что вся необходимая детская вакцина от гриппа уже поставлена в регионы, взрослая поставлена на 83,5%.
"На 8 ноября привиты уже более 55 миллионов человек, это более 38% населения, в том числе более 16 миллионов детей и 189 тысяч беременных женщин", - сказала Скворцова на совещании президента РФ с членами правительства.
Вчера, 11:24РИА НовостиПутин сделал прививку от гриппа