В Петербурге суд приостановил работу столовой "Ленты" после отравления

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Лента" за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). Суд приостановил деятельность столовой ООО "Лента" на 37 суток", - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что компания "Лента" проверяет причину отравления сотрудников центрального офиса, которые обратились за медицинской помощью после посещения столовой. По информации торговой сети "Лента", по данным на 7 ноября, было зафиксировано более 100 обращений сотрудников офиса компании с жалобами на симптомы инфекционного заболевания, из них госпитализированы более 30 человек. Прокуратура начала проверку.