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РИА Новости

В Петербурге суд приостановил работу столовой "Ленты" после отравления

11:40 11.11.2019 (обновлено: 11:41 11.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Лента" за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). Суд приостановил деятельность столовой ООО "Лента" на 37 суток", - сообщает пресс-служба.
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Ранее сообщалось, что компания "Лента" проверяет причину отравления сотрудников центрального офиса, которые обратились за медицинской помощью после посещения столовой. По информации торговой сети "Лента", по данным на 7 ноября, было зафиксировано более 100 обращений сотрудников офиса компании с жалобами на симптомы инфекционного заболевания, из них госпитализированы более 30 человек. Прокуратура начала проверку.
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Лента (сеть магазинов)Санкт-ПетербургПроисшествия
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