Страх стать жертвой травли в интернете

11 ноября в России станет ежегодным Днём борьбы с кибербуллингом. Сразу несколько фондов и компания Mail.ru Group выступили с этой инициативой. А перед этим провели целое исследование, чтобы понять, кто (и по каким причинам) чаще всего подвергается травле в интернете. Жертвой может стать каждый, вне зависимости от пола, возраста и положения.

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Почему люди так часто сталкиваются c травлей в сети? Есть ли разница между онлайн- и офлайн-агрессией? Как относятся к этой проблеме взрослые? Как справляются с агрессией в свой адрес подростки? Что делать, если вы или ваш ребёнок стали жертвой травли в интернете?

Вместе с одним из инициаторов Дня борьбы с кибербуллингом, руководителем социальных проектов Mail.Ru Group Александрой Бабкиной, клиническим и кризисным психологом благотворительного фонда "Журавлик" и программы "Травли.NET" Марией Зеленовой разбираемся, как правильно отвечать на киберагрессию и можно ли по закону наказать обидчиков.

00:40 в России впервые учреждён День борьбы с кибербуллингом (что узнала компания Mail.ru Group, когда начала изучать это явление в России)

02:15 результаты исследования: сколько людей и кто на самом деле сталкивается с кибербуллингом

03:40 чем офлайн-буллинг отличается от кибербуллинга (неочевидный ответ)

06:15 что провоцирует людей на агрессию в интернете

08:50 каким бывает кибербуллинг

12:15 кто может стать жертвой кибербуллинга, существует ли портрет типичной жертвы

14:45 результаты исследования: какой процент подростков признаётся родителям, что его травят в интернете

15:40 по каким признакам можно понять, что ребёнок столкнулся с кибербуллингом

18:15 как научить ребёнка реагировать на киберагрессию

20:40 в чем главная ошибка родителей детей, которых стали травить в интернете

25:50 о буллинге, который "одобряют" сами родители школьников

29:00 об агрессии в родительских чатиках и на форумах

30:50 существует ли этикет родительских чатов и почему не надо отвечать на агрессию выходом из чата

31:55 что делать, если вас публично травят в комментариях

33:25 кто такие булли (агрессоры) и обязательно ли это озлобленные и недовольные жизнью люди

38:50 имеет ли право родитель залезть в телефон ребёнка, если подозревает, что он стал жертвой кибербуллинга

41:40 как родителям школьников продуктивно обсудить кибербуллинг в классе

43:25 защищает ли закон жертв кибербуллинга и рассматривает ли такие жалобы полиция

45:40 День борьбы с кибербуллингом учреждён. Что теперь?

46:35 кто помогает жертвам травли и к кому обратиться, если это случилось с вами

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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