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РИА Новости

Турция приступила к депортации боевиков ИГ*

11:35 11.11.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкая военная техника
Турецкая военная техника
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкая военная техника. Архивное фото
АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Турция начала высылать захваченных ранее боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в страны, гражданами которых они являются, заявил пресс-секретарь МВД страны Исмаил Чатаклы.
Как ранее заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, Анкара намерена возвращать пленных боевиков ИГ* в страны их происхождения, начиная с понедельника,
"Иностранный террорист ИГ* из США, в отношении которого все процедуры закончены, выслан из Турции. Еще семь иностранных боевиков немецкого происхождения будут высланы 14 ноября", - сказал Чатаклы журналистам.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сулейман СойлуМВД ТурцииИсламское государствоТурцияРоссияСШАВ мире
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