На юге Германии около 30 человек пострадали в результате массового ДТП

БЕРЛИН, 11 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 29 человек пострадали в результате массового ДТП на юге Германии, причиной послужили гололед и сильный туман, в настоящее время участок трассы А7 в направлении Касселя полностью расчищен от обломков автомобилей, сообщила газета Merkur в понедельник со ссылкой на полицию.
Авария произошла в воскресенье утром на мосту, около 18 автомобилей оказались участниками ДПТ. Все началось со столкновения одного из автомобилей с отбойником, остальные участники движения не смогли своевременно заметить опасность и затормозить. Спасатели заявили, что, несмотря на проблесковые маячки на их машинах, они снова столкнулись с тем, что другие водители не освобождали своевременно проезд для скорых. В ликвидации аварии, помимо спасателей и полиции, приняли участие также сотрудники баварского "Красного Креста".
По меньшей мере четыре человека были с тяжелыми ранениями доставлены в больницу. Чтобы освободить из автомобиля одну женщину, спасатели должны были разрезать транспортное средство. Движение по трассе было перекрыто до вечера воскресенья.
Bayern: 29 Verletzte nach Massenkarambolage auf der A7 https://t.co/V8DbAAFpI4 via @SPIEGELONLINE #Verkehrswende #Tempolimit .. hochofiziell mit Zustimmung des Bundestages! Rasen egal wo und wann.. angepasste Geschwindigkeit lernt man nur i der Fahrschule..— Julius Masters (@julius_masters) 10 ноября 2019 г.