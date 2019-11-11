На юге Германии около 30 человек пострадали в результате массового ДТП

Авария произошла в воскресенье утром на мосту, около 18 автомобилей оказались участниками ДПТ. Все началось со столкновения одного из автомобилей с отбойником, остальные участники движения не смогли своевременно заметить опасность и затормозить. Спасатели заявили, что, несмотря на проблесковые маячки на их машинах, они снова столкнулись с тем, что другие водители не освобождали своевременно проезд для скорых. В ликвидации аварии, помимо спасателей и полиции, приняли участие также сотрудники баварского "Красного Креста".