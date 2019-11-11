Словакия считает НАТО гарантом своей безопасности, заявил глава МИД

"Я не согласен. Нам нужна НАТО, она - гарант нашей безопасности, это демонстрация нашего единства, пятая статья о коллективной обороне неотвратима", - заявил Лайчак журналистам перед началом переговоров глав МИД стран ЕС в Брюсселе.