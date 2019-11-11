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РИА Новости

Словакия считает НАТО гарантом своей безопасности, заявил глава МИД

11:33 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак не согласен с мнением французского президента о состоянии НАТО, считает, что альянс остается залогом безопасности.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью журналу Economist, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".
"Я не согласен. Нам нужна НАТО, она - гарант нашей безопасности, это демонстрация нашего единства, пятая статья о коллективной обороне неотвратима", - заявил Лайчак журналистам перед началом переговоров глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее также заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
Государственный секретарь США Майк Помпео
7 ноября, 19:54РИА Новости
Помпео оценил слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
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Мирослав ЛайчакНАТОСловакияВ мире
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