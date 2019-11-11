Дитрих попросил Путина поддержать передачу МАДИ в ведение Минтранса

"И такого рода дефицит с учетом объемов работ будет только увеличиваться. Я просил бы вас поддержать наше предложение о передаче Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета - МАДИ в ведение министерства транспорта. Это позволило бы нам очень серьезно насытить кадрами дорожную отрасль", - сказал Дитрих, обращаясь к Путину.