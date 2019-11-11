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РИА Новости

Дитрих попросил Путина поддержать передачу МАДИ в ведение Минтранса

11:32 11.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМинистр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр транспорта России Евгений Дитрих попросил президента РФ Владимира Путина поддержать предложение о передаче Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) в ведение Минтранса.
Путин в понедельник проводит совещание с членами правительства РФ. Дитрих, выступая по теме автодорожного строительства, отметил, в частности, что уже сейчас дорожная отрасль остро ощущает дефицит квалифицированных инженерно-технических кадров.
"И такого рода дефицит с учетом объемов работ будет только увеличиваться. Я просил бы вас поддержать наше предложение о передаче Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета - МАДИ в ведение министерства транспорта. Это позволило бы нам очень серьезно насытить кадрами дорожную отрасль", - сказал Дитрих, обращаясь к Путину.
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Евгений ДитрихВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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