Дитрих попросил Путина поддержать передачу МАДИ в ведение Минтранса

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр транспорта России Евгений Дитрих попросил президента РФ Владимира Путина поддержать предложение о передаче Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) в ведение Минтранса.
Путин в понедельник проводит совещание с членами правительства РФ. Дитрих, выступая по теме автодорожного строительства, отметил, в частности, что уже сейчас дорожная отрасль остро ощущает дефицит квалифицированных инженерно-технических кадров.
"И такого рода дефицит с учетом объемов работ будет только увеличиваться. Я просил бы вас поддержать наше предложение о передаче Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета - МАДИ в ведение министерства транспорта. Это позволило бы нам очень серьезно насытить кадрами дорожную отрасль", - сказал Дитрих, обращаясь к Путину.