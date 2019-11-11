Путин: заболеваемость гриппом сократилась более чем в 13 раз за 13 лет

"У нас середина ноября уже. Хотя погода в европейской части аномально теплая, тем не менее, это все-таки гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил. Правда, за последние 13 лет у нас в 13 раз - более чем в 13 раз - сократилась заболеваемость гриппом", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.