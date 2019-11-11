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РИА Новости

Путин: заболеваемость гриппом сократилась более чем в 13 раз за 13 лет

11:31 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заболеваемость гриппом в РФ сократилась более чем в 13 раз за последние 13 лет, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас середина ноября уже. Хотя погода в европейской части аномально теплая, тем не менее, это все-таки гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил. Правда, за последние 13 лет у нас в 13 раз - более чем в 13 раз - сократилась заболеваемость гриппом", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:24РИА Новости
Путин сделал прививку от гриппа
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