Путин: заболеваемость гриппом сократилась более чем в 13 раз за 13 лет

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заболеваемость гриппом в РФ сократилась более чем в 13 раз за последние 13 лет, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас середина ноября уже. Хотя погода в европейской части аномально теплая, тем не менее, это все-таки гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил. Правда, за последние 13 лет у нас в 13 раз - более чем в 13 раз - сократилась заболеваемость гриппом", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.
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