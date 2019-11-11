Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сокращение расходов на оборону и безопасность обусловлено прохождением "пика модернизации", заявил Сокращение расходов на оборону и безопасность обусловлено прохождением "пика модернизации", заявил Владимир Путин на совещании в правительстве.

"Связано это не с тем, что мы так спустя рукава к этим вопросам относимся, а с тем, что основные запланированные и связанные с необходимостью интенсифицировать работу по обеспечению безопасности страны <...> и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, мы все-таки основной пик этой работы прошли", — объяснил глава государства.

Президент также отметил, что коллективам оборонно-промышленного комплекса следует работать и дальше, создавать высокотехнологичную продукцию и конкурентоспособную технику, а не "выпускать кастрюли", как в конце 1990-х.

Кроме того, Путин поручил подготовить "четкие и понятные" планы по вовлечению оборонных предприятий в реализацию нацпроектов и доложить о необходимых нормативно-правовых и организационных решениях.

"Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере, хочу это особо подчеркнуть. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов", — добавил он.

В октябре президент сообщил, что Россия занимает лишь седьмое место в мире по расходам на оборону, хотя уже создала оружие, не имеющее аналогов в мире. Тогда он отметил, что Москва не намерена втягиваться в непомерные бюджетные траты ради соперничества с другими странами, поскольку "гонка вооружений ничего хорошего не сулит".