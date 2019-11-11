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РИА Новости

МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности на юге Египта

11:25 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОдна из улиц в Шарм-эль-Шейхе
Одна из улиц в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило российских граждан о повышенных мерах безопасности в египетском Луксоре связи с введением чрезвычайного положения.
"Египет – 11-17 ноября в г. Луксор ожидается прибытие христианских и мусульманских паломников; введено чрезвычайное положение; повышенные меры безопасности", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
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МИД РФРоссияЕгипетВ мире
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