Путин сделал прививку от гриппа

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов кабинета министров и администрации Кремля сделать то же самое, пошутив, что в противном случае при болезни им придется прибегнуть к самострелу.
На встрече с членами правительства в понедельник президент заслушал доклад главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе вакцинации против гриппа.
"Председатель правительства делал прививку? Не делал. А руководитель администрации?" - обратился Путин к участникам совещания после выступления министра.
«Заболел гриппом? Самострел».Путин вынес вердикт членам правительства, которые не стали прививаться. Сделали прививку лишь три министра и сам Путин pic.twitter.com/G01Kx3iPT0— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 11, 2019
Глава государства также поинтересовался, кто из членов правительства сделал прививку от гриппа. Таких оказалось всего трое.
"Три человека. Четыре - я тоже сделал", - уточнил Путин.
Президент добавил в шутку: "Значит, гриппом заболел - самострел".
"Ну а как? Можно предотвратить – не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", - отметил Путин, переходя на серьезный тон.