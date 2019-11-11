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РИА Новости

Путин сделал прививку от гриппа

11:24 11.11.2019 (обновлено: 12:02 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов кабинета министров и администрации Кремля сделать то же самое, пошутив, что в противном случае при болезни им придется прибегнуть к самострелу.
На встрече с членами правительства в понедельник президент заслушал доклад главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе вакцинации против гриппа.
"Председатель правительства делал прививку? Не делал. А руководитель администрации?" - обратился Путин к участникам совещания после выступления министра.
Глава государства также поинтересовался, кто из членов правительства сделал прививку от гриппа. Таких оказалось всего трое.
"Три человека. Четыре - я тоже сделал", - уточнил Путин.
Президент добавил в шутку: "Значит, гриппом заболел - самострел".
"Ну а как? Можно предотвратить – не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", - отметил Путин, переходя на серьезный тон.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
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