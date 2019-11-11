Путин сделал прививку от гриппа

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов кабинета министров и администрации Кремля сделать то же самое, пошутив, что в противном случае при болезни им придется прибегнуть к самострелу.

На встрече с членами правительства в понедельник президент заслушал доклад главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе вакцинации против гриппа.

"Председатель правительства делал прививку? Не делал. А руководитель администрации?" - обратился Путин к участникам совещания после выступления министра.

«Заболел гриппом? Самострел».Путин вынес вердикт членам правительства, которые не стали прививаться. Сделали прививку лишь три министра и сам Путин pic.twitter.com/G01Kx3iPT0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 11, 2019

Глава государства также поинтересовался, кто из членов правительства сделал прививку от гриппа. Таких оказалось всего трое.

"Три человека. Четыре - я тоже сделал", - уточнил Путин.

Президент добавил в шутку: "Значит, гриппом заболел - самострел".