В квартире погибшей москвички нашли предсмертную записку

"Смерть женщины не носит криминальный характер", — сказала Иванова.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщил, что женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить и своих детей.
По его информации, в записке женщина попросила "никого не винить" в своей смерти.
Трагедия произошла сегодня утром в Бабушкинском районе, в доме 6 по улице Чичерина. Женщину и ее маленькую дочь нашли мертвыми возле дома. Недалеко обнаружили и мальчика, на вид шестилетнего, сейчас за его жизнь борются врачи.