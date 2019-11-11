В квартире погибшей москвички нашли предсмертную записку

Отец троих детей убил супругу и покончил с собой в Татарстане

Отец троих детей убил супругу и покончил с собой в Татарстане

Источник РИА Новости в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщил, что женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить и своих детей.