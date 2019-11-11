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РИА Новости

В квартире погибшей москвички нашли предсмертную записку

11:23 11.11.2019 (обновлено: 15:13 11.11.2019)
289868
© АГН "Москва" / Мобильный репортерОбстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Женщина, которую нашли мертвой в Москве с одним из своих детей, оставила предсмертную записку, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Смерть женщины не носит криминальный характер", — сказала Иванова.
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Источник РИА Новости в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщил, что женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить и своих детей.
По его информации, в записке женщина попросила "никого не винить" в своей смерти.
Трагедия произошла сегодня утром в Бабушкинском районе, в доме 6 по улице Чичерина. Женщину и ее маленькую дочь нашли мертвыми возле дома. Недалеко обнаружили и мальчика, на вид шестилетнего, сейчас за его жизнь борются врачи.
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Самоубийство женщины в МосквеЮлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваБабушкинский районПроисшествия
Популярные комментарии
очнитесь!!! какое еще отчаяние?! хочет наложить руки, ее дело, НО НЕ УБИВАТЬ ДЕТЕЙ!!!!! Есть родня, есть в конце концов детский дом, НО НЕ УБИВАТЬ ДЕТЕЙ!!!!!
11 ноября, 12:52
Анон Им
85006218
Как это ""Не носит криминальный характер"? Есть статья такая ,доведение до самоубийства. Не от хорошей же жизни она сиганула.. Детей только жалко ,сама дуркуй ,а детей не трож.
11 ноября, 12:52
kksv44
76004114
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