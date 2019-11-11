Суд в Приморье продлил арест рыбакам из КНДР, напавшим на пограничников

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Находкинский городской суд Приморского края продлил заключение под стражу на время предварительного следствия еще восьмерым рыбакам из КНДР, которые напали на российских пограничников в Японском море 17 сентября, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Сегодня решением суда арест был продлен троим рыбакам, также в пятницу пятерым северокорейским рыбакам продлили срок содержания под стражей", - сообщил РИА Новости секретарь Находкинского городского суда.
В настоящий момент арестованы 16 граждан КНДР.
ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом. При задержании экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один из нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.
В российский МИД для объяснений был вызван временный поверенный в делах КНДР Зин Чжон Хеп, которому выразили серьезную озабоченность и потребовали от Пхеньяна принять исчерпывающие меры, чтобы подобное не повторилось.