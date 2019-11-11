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РИА Новости

Суд в Приморье продлил арест рыбакам из КНДР, напавшим на пограничников

11:21 11.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Находкинский городской суд Приморского края продлил заключение под стражу на время предварительного следствия еще восьмерым рыбакам из КНДР, которые напали на российских пограничников в Японском море 17 сентября, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Сегодня решением суда арест был продлен троим рыбакам, также в пятницу пятерым северокорейским рыбакам продлили срок содержания под стражей", - сообщил РИА Новости секретарь Находкинского городского суда.
В настоящий момент арестованы 16 граждан КНДР.
ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом. При задержании экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один из нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.
В российский МИД для объяснений был вызван временный поверенный в делах КНДР Зин Чжон Хеп, которому выразили серьезную озабоченность и потребовали от Пхеньяна принять исчерпывающие меры, чтобы подобное не повторилось.
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
20 сентября, 12:55РИА Новости
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Задержание браконьеров из КНДРПхеньянКНДРПроисшествия
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