Суд в Приморье продлил арест рыбакам из КНДР, напавшим на пограничников

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Находкинский городской суд Приморского края продлил заключение под стражу на время предварительного следствия еще восьмерым рыбакам из КНДР, которые напали на российских пограничников в Японском море 17 сентября, сообщил РИА Новости представитель суда.