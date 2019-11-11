Пожар в сельской школе в Дагестане мог произойти из-за неисправной проводки

"Пожар, видимо, произошел из-за неисправности электропроводки. Утром пришла уборщица в школу, и когда она включила лампочку, то обнаружила, как с потолка распространяется огонь, как раз там, где проходит электропроводка. Пока я приехал, огонь распространился по всему чердаку", - рассказал Османов.