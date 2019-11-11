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РИА Новости

Пожар в сельской школе в Дагестане мог произойти из-за неисправной проводки

11:12 11.11.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар в школе в дагестанском селе Тлогоб мог произойти из-за неисправной проводки, сообщил РИА Новости директор учреждения Абдула Османов.
Ранее ГУМЧС по республике сообщило о пожаре в школе в селе Тлогоб Гунибского района Дагестана. Горели кровля и три помещения. Пожар ликвидировали. Одноэтажное здание находилось в списке ветхих. В школе обучались 28 детей и работали четыре учителя.
"Пожар, видимо, произошел из-за неисправности электропроводки. Утром пришла уборщица в школу, и когда она включила лампочку, то обнаружила, как с потолка распространяется огонь, как раз там, где проходит электропроводка. Пока я приехал, огонь распространился по всему чердаку", - рассказал Османов.
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ДагестанПроисшествия
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