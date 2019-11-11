Житель Китая пытался вывезти из Приамурья около килограмма золота в термосе

Шлиховое золото мелкой фракции общим весом более 916 граммов, изъятое у гражданина Китая на Благовещенской таможне

Шлиховое золото мелкой фракции общим весом более 916 граммов, изъятое у гражданина Китая на Благовещенской таможне

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя - РИА Новости. Гражданин Гражданин Китая пытался вывезти почти килограмм золота из Амурской области, драгоценный металл он спрятал в термосе, сообщает Благовещенская таможня.

"Шлиховое золото мелкой фракции общим весом более 916 граммов, сокрытое в термосе, обнаружили таможенники при оформлении гражданина КНР, выезжающего в Китай, в международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Стоимость контрабанды около 2,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Шлиховое золото - это неочищенное и еще не расплавленное золото. Его получают при промывке золотоносных песков в воде. Оно представляет собой относительно крупные золотинки, преимущественно в виде зерен самородного драгоценного металла.

Со ссылкой на замначальника Благовещенской таможни Валерия Тихонова уточняется, что в отношении гражданина КНР возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов. Иностранец задержан, ведется следствие.