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РИА Новости

Житель Китая пытался вывезти из Приамурья около килограмма золота в термосе

11:11 11.11.2019 (обновлено: 11:12 11.11.2019)
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© Фото : Федеральная таможенная службаШлиховое золото мелкой фракции общим весом более 916 граммов, изъятое у гражданина Китая на Благовещенской таможне
Шлиховое золото мелкой фракции общим весом более 916 граммов, изъятое у гражданина Китая на Благовещенской таможне
© Фото : Федеральная таможенная служба
Шлиховое золото мелкой фракции общим весом более 916 граммов, изъятое у гражданина Китая на Благовещенской таможне
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя - РИА Новости. Гражданин Китая пытался вывезти почти килограмм золота из Амурской области, драгоценный металл он спрятал в термосе, сообщает Благовещенская таможня.
"Шлиховое золото мелкой фракции общим весом более 916 граммов, сокрытое в термосе, обнаружили таможенники при оформлении гражданина КНР, выезжающего в Китай, в международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Стоимость контрабанды около 2,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Слитки золота
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Шлиховое золото - это неочищенное и еще не расплавленное золото. Его получают при промывке золотоносных песков в воде. Оно представляет собой относительно крупные золотинки, преимущественно в виде зерен самородного драгоценного металла.
Со ссылкой на замначальника Благовещенской таможни Валерия Тихонова уточняется, что в отношении гражданина КНР возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов. Иностранец задержан, ведется следствие.
За последнее время это третья попытка незаконного вывоза золота гражданами КНР. В начале октября 2019 года благовещенские таможенники обнаружили 12 золотых слитков, сокрытых от таможенного контроля в обуви, а в конце октября гражданка Китая пыталась вывезти из Приамурья два золотых слитка в корпусе сотового телефона.
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КитайБлаговещенскПроисшествия
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