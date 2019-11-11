Феодор Второй не ответил на вопрос о запрете упоминать главу ПЦУ на Кипре

АФИНЫ, 11 ноя - РИА Новости. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй отказался отвечать на вопрос кипрского телевидения RIK о том, запретили ли ему на богослужениях в Лимасоле на Кипре упоминать Епифания Думенко как главу "новой церкви" Украины, сообщает агентство церковных новостей Romfea.

Феодор 8 ноября признал раскольническую "Православную церковь Украины". На следующий день патриарх поехал на Кипр на торжества по случаю 1400-летия Успения Святого Иоанна. Для кипрских иерархов решение Феодора о признании ПЦУ стало неожиданным, так как кипрская церковь не признаёт раскольников, написало агентство церковных новостей Romfea. Торжества пройдут в районе, где много русских, а митрополит Лемессоса Афанасий уже ясно высказал свою позицию. По информации Romfea, митрополит попросил патриарха Феодора не поминать Епифания.

На вопрос тележурналиста о запрете, патриарх сказал: "Я не могу вам ответить, поскольку должен сначала обсудить с блаженнейшим (архиепископом Кипрским Хризостомом)". Таким образом, он подтвердил запрет, полагает агентство.

Феодор заявил, что с признанием Александрийским патриархом "автокефальной церкви" Украины начинается решение проблемы. На замечание, что положение дел ведёт к расколу, а не решению, патриарх заявил: "Нет, не будет раскола". Он уверен, что за ним последуют и другие церкви.

Феодор также уверен, что патриарх Московский не прекратит его поминать.

"Как говорит мудрый архиепископ Кипрский, это не мера прекратить поминать предстоятеля, и тем более - древних патриархатов", - сказал он.

В связи с признанием раскольников греческие церковные СМИ приводят недавние высказывания патриарха Александрийского Феодора, в которых он говорил, что признаёт только каноническую Украинскую православную церковь и призывал верующих поддерживать ее предстоятеля Онуфрия.