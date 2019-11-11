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РИА Новости
Школа волонтера

Открылась регистрация в волонтерский корпус 75-летия Победы

11:09 11.11.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевОткрылась регистрация в волонтерский корпус 75‑летия Победы
Открылась регистрация в волонтерский корпус 75‑летия Победы
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Открылась регистрация в волонтерский корпус 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение всего 2020 года добровольцы будут помогать в организации и проведении патриотических мероприятий в столице: "Линия памяти", "Вахта памяти" и шествие "Бессмертного полка", говорится на сайте "Мосволонтер".
В сообщении уточняется, что стать частью команды сможет любой желающий старше 14 лет, для этого нужно подать заявку на участие и пройти обучающие встречи.
"Волонтеры Москвы будут встречать и сопровождать ветеранов, заниматься навигацией для участников и гостей мероприятий, информировать об акциях, координировать построение колонн на шествиях. Кроме того, они будут раздавать воду и сувенирную продукцию", ­– говорится в сообщении.
По оценкам организаторов, к волонтерскому корпусу 75-летия Победы присоединятся более 200 студентов медицинских вузов, молодых специалистов и добровольцев "серебряного" возраста.
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