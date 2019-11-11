МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Открылась Открылась регистрация в волонтерский корпус 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение всего 2020 года добровольцы будут помогать в организации и проведении патриотических мероприятий в столице: "Линия памяти", "Вахта памяти" и шествие "Бессмертного полка", говорится на сайте "Мосволонтер".

В сообщении уточняется, что стать частью команды сможет любой желающий старше 14 лет, для этого нужно подать заявку на участие и пройти обучающие встречи.

"Волонтеры Москвы будут встречать и сопровождать ветеранов, заниматься навигацией для участников и гостей мероприятий, информировать об акциях, координировать построение колонн на шествиях. Кроме того, они будут раздавать воду и сувенирную продукцию", ­– говорится в сообщении.