Главную роль в боливийском кризисе сыграла армия, заявил эксперт

"Есть существенная разница (между Боливией и Венесуэлой). Армия продолжает позицию лояльности в отношение Мадуро в Венесуэле, а в случае Боливии этого не произошло. Очевидно, что в боливийском случае решающую роль сыграли армия и полиция, которые продекларировали свой выбор в пользу оппонента Моралеса. Карлос Меса не правый политик, а довольно умеренный политик социал-демократического толка, у него уже есть опыт правления страной и, судя по всему, оставил о себе не самую плохую память. Потому что в данном случае историческая память боливийцев сработала в его пользу", - сказал эксперт.