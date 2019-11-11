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РИА Новости

Главную роль в боливийском кризисе сыграла армия, заявил эксперт

11:07 11.11.2019
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© REUTERS / Danilo BalderramaУчастники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
© REUTERS / Danilo Balderrama
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решающую роль в боливийском кризисе сыграла армия, которая выступила на стороне оппонента экс-президента страны Эво Моралеса, в этом коренное отличие от ситуации в Венесуэле, сказал РИА Новости научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.
На состоявшихся 20 октября 2019 года выборах президента Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Целый ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
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"Есть существенная разница (между Боливией и Венесуэлой). Армия продолжает позицию лояльности в отношение Мадуро в Венесуэле, а в случае Боливии этого не произошло. Очевидно, что в боливийском случае решающую роль сыграли армия и полиция, которые продекларировали свой выбор в пользу оппонента Моралеса. Карлос Меса не правый политик, а довольно умеренный политик социал-демократического толка, у него уже есть опыт правления страной и, судя по всему, оставил о себе не самую плохую память. Потому что в данном случае историческая память боливийцев сработала в его пользу", - сказал эксперт.
Роль армии вновь как института и арбитра в Латинской Америке возрастает, подчеркнул Давыдов.
"Вряд ли события в Боливии повлияют на умонастроения и политическую волю президента Николаса Мадуро. Его позиция заключается в том, что он считаем правомерным отстаивание тех позиций, которые связаны с широким движением, наследующим политику Уго Чавеса. События и в Боливии, и в Чили – все эти примеры разнонаправленного действия", - резюмировал эксперт.
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