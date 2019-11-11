Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T14:52Z
https://ria.ru/20191111/1560795336.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152025/45/1520254594_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_2892d1e9ad8bf3eebb630fa0058a5336.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили данные о росте цен на сотовую связь в 2020 году

11:06 11.11.2019 (обновлено: 14:52 11.11.2019)
25861
© Depositphotos / MilkosДевушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону
© Depositphotos / Milkos
Девушка разговаривает по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сотовая связь в России в 2020 году может подорожать в пределах 20% в связи с ростом расходов провайдеров и необходимостью модернизации оборудования, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на аналитиков написала, что тарифы на сотовую связь в РФ вырастут в 2020 году. Среди причин указывались компенсация потери доходов операторами из-за отмены внутреннего роуминга в этом году, а также расходы, связанные с исполнением так называемого "пакета Яровой" и рост курса доллара.
Стела автозаправочной станции
8 ноября, 16:45РИА Новости
Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо
"Это вполне логично, сейчас с операторов сотовой связи требуют почти больше всех – государство детализирует условия к текущим правилам, в режиме онлайн создает дополнительные требования с целью безопасности граждан. Сами граждане требуют с операторов постоянно соответствовать времени и давать более качественные услуги и сервисы", - заявил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
По его словам, сотовые операторы постоянно находятся в поисках дополнительного дохода – интернет вещей, цифровые сервисы, маркетинг, легальный контент, телемедицина и иные направления. Отвечая на вопрос, на сколько может вырасти стоимость услуг связи, Щельцин сказал: "Ровно на столько, на сколько ФАС позволит. Может быть, 5-20%. Вполне есть основания поднять цены на 20%".
Глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков также отметил, что сотовая связь в России в 2020 году может подорожать из-за роста расходов провайдеров.
Уборка урожая гречихи на полях Алтайского края
7 ноября, 13:19РИА Новости
ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху
"Российские провайдеры интернета и сотовой связи длительное время развивались без вмешательства государства, в формате свободной конкуренции, поэтому россияне успели привыкнуть, что у нас один из наиболее дешевых и качественных телеком-рынков в мире. Вместе с тем, издержки провайдеров растут вместе с немонетарной инфляцией (ростом тарифов монополий, административной нагрузки, снижением курса рубля и т.д.)", - указал эксперт.
"Также необходимо постоянно модернизировать оборудование, так как требования пользователей за десятилетие кардинально сместилось со звонков и смс в сторону интернет-трафика. Так или иначе, рост тарифов неизбежен, но пока сохраняется относительно конкурентная среда, он не будет резким", - считает Поярков.
Отдел алкогольной продукции
21 октября, 18:23РИА Новости
Эксперт оценил возможные последствия повышения цен на этиловый спирт
5311146201
Обсудить 28
Федеральная антимонопольная служба РФГосдума РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Разом отказаться от сотовой хотя бы на месяц и цены резко упадут , а для общения есть проводная связь ни чуть не хуже !
11 ноября, 11:10
Дядька Митька
98911016
Сотовая связь, жкх, продукты.. Когда уде скачек и рост в оплате труда то будет?
11 ноября, 11:33
maksimarvin
10240213
Рекомендуем
Павильон Почты России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
"Почта России" сократит сроки доставки посылок
Рыбак закидывает сеть неподалеку от Абу-Даби, ОАЭ
Пользователи соцсетей испугались рыбы с "человеческим лицом"
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
В квартире погибшей москвички нашли предсмертную записку
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для Китая и России
Линии электропередач в Киеве
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Президент РФ Владимир Путин
Путин указал на кражи при строительстве космодрома "Восточный"
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Монитор багажного сканера в зоне таможенного контроля международного аэропорта Казань
Создан аппарат, позволяющий снять запрет на провоз жидкости в самолете
Пьяный мужчина
Названы самые пьющие страны мира
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил провести переговоры Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
Лента новостейМолния