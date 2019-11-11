Эксперты оценили данные о росте цен на сотовую связь в 2020 году

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сотовая связь в России в 2020 году может подорожать в пределах 20% в связи с ростом расходов провайдеров и необходимостью модернизации оборудования, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на аналитиков написала, что тарифы на сотовую связь в РФ вырастут в 2020 году. Среди причин указывались компенсация потери доходов операторами из-за отмены внутреннего роуминга в этом году, а также расходы, связанные с исполнением так называемого "пакета Яровой" и рост курса доллара.

"Это вполне логично, сейчас с операторов сотовой связи требуют почти больше всех – государство детализирует условия к текущим правилам, в режиме онлайн создает дополнительные требования с целью безопасности граждан. Сами граждане требуют с операторов постоянно соответствовать времени и давать более качественные услуги и сервисы", - заявил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

По его словам, сотовые операторы постоянно находятся в поисках дополнительного дохода – интернет вещей, цифровые сервисы, маркетинг, легальный контент, телемедицина и иные направления. Отвечая на вопрос, на сколько может вырасти стоимость услуг связи, Щельцин сказал: "Ровно на столько, на сколько ФАС позволит. Может быть, 5-20%. Вполне есть основания поднять цены на 20%".

Глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков также отметил, что сотовая связь в России в 2020 году может подорожать из-за роста расходов провайдеров.

"Российские провайдеры интернета и сотовой связи длительное время развивались без вмешательства государства, в формате свободной конкуренции, поэтому россияне успели привыкнуть, что у нас один из наиболее дешевых и качественных телеком-рынков в мире. Вместе с тем, издержки провайдеров растут вместе с немонетарной инфляцией (ростом тарифов монополий, административной нагрузки, снижением курса рубля и т.д.)", - указал эксперт.