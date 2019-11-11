Минэкологии проверит сообщение об обнаружении фламинго в якутском селе

ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Минэкологии Якутии проверяет информацию об обнаружении фламинго на озере в селе Хатын-Сысы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В понедельник в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что жители села Хатын-Сысы Нюрбинского района обнаружили на озере Былах случайно залетевшего в эти края серого фламинго. В местной администрации подтвердили, что 10 ноября необычную для Якутии птицу увидели и взяли на базу коневоды.
"Инспекторы выехали в это село. Информация о результатах проверки будет предоставлена чуть позже", - отметили в министерстве.