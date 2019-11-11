Минэкологии проверит сообщение об обнаружении фламинго в якутском селе

В понедельник в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что жители села Хатын-Сысы Нюрбинского района обнаружили на озере Былах случайно залетевшего в эти края серого фламинго. В местной администрации подтвердили, что 10 ноября необычную для Якутии птицу увидели и взяли на базу коневоды.