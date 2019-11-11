Минтруд расширит программу профобучения женщин с детьми с 2020 года

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пройти программу по профобучению с 2020 года смогут не только женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, но и безработные женщины с детьми дошкольного возраста, заявил глава Максим Топилин. Пройти программу по профобучению с 2020 года смогут не только женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, но и безработные женщины с детьми дошкольного возраста, заявил глава Минтруда

"Изначально планировалась обучать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако до начала реализации программы мы решили расширить категории ее участников. Право пройти обучение получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста", – сообщил Топилин, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Министр отметил, что участие в программе даст женщине возможность повысить квалификацию и вернуться к работе на прежнее место или получить профессию, востребованную на рынке труда, чтобы устроиться на работу.

В министерстве отметили, что предполагается, что не менее 230 тысяч женщин пройдут программу профобучения в 2020-2024 годах. Период обучения составит до шести месяцев, средняя стоимость курса – порядка 46-48 тысяч рублей.

Женщины с детьми дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, смогут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент.