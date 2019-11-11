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РИА Новости

Минтруд расширит программу профобучения женщин с детьми с 2020 года

11:02 11.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пройти программу по профобучению с 2020 года смогут не только женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, но и безработные женщины с детьми дошкольного возраста, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
"Изначально планировалась обучать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако до начала реализации программы мы решили расширить категории ее участников. Право пройти обучение получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста", – сообщил Топилин, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Министр отметил, что участие в программе даст женщине возможность повысить квалификацию и вернуться к работе на прежнее место или получить профессию, востребованную на рынке труда, чтобы устроиться на работу.
В министерстве отметили, что предполагается, что не менее 230 тысяч женщин пройдут программу профобучения в 2020-2024 годах. Период обучения составит до шести месяцев, средняя стоимость курса – порядка 46-48 тысяч рублей.
Женщины с детьми дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, смогут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент.
Добавляется, что в 2020-2024 годах на реализацию данного проекта направят 11,1 миллиарда рублей. В настоящее время профобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, реализуется в рамках полномочий субъектов за счет средств региональных бюджетов. Поддержка из федерального бюджета позволит обучить в 2,5 раза больше женщин с детьми, чем сейчас.
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