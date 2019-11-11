ЕС призвал все стороны конфликта в Боливии к сдержанности

"По событиям в Боливии я бы хотела ясно выразить наше пожелание ко всем сторонам проявлять сдержанность и ответственность, чтобы мирным путем двигаться к новым, вызывающим доверие выборам", - заявила в понедельник журналистам в Брюсселе Могерини.