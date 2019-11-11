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РИА Новости

ЕС призвал все стороны конфликта в Боливии к сдержанности

11:02 11.11.2019 (обновлено: 11:05 11.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. ЕС призывает все стороны в Боливии к ответственному и сдержанному поведению, а также к созданию условия для проведения новых выборов, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"По событиям в Боливии я бы хотела ясно выразить наше пожелание ко всем сторонам проявлять сдержанность и ответственность, чтобы мирным путем двигаться к новым, вызывающим доверие выборам", - заявила в понедельник журналистам в Брюсселе Могерини.
В воскресенье все высшее руководство Боливии во главе с Эво Моралесом на фоне эскалации насилия в стране ушло в отставку. Целый ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот. Принявшая на себя власть второй вице-спикер сената оппозиционер Жанин Аньес заявила, что проведет новые президентские выборы.
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