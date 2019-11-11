Актриса из фильма "Светская жизнь" умерла в возрасте 13 лет

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американская актриса Лорел Григгс умерла в возрасте 13 лет. Об этом рассказал ее дедушка Дэвид Ривлин в фейсбуке.
"С тяжелым сердцем вынужден сообщить вам очень печальную новость. Моя прекрасная и талантливая внучка скоропостижно скончалась после сильного приступа астмы. Врачи пытались спасти ее, но она ушла к ангелам", — написал он.
Лорел начала выступать на сцене в шесть лет. Она играла в постановках на Бродвее, в том числе в мюзиклах "Кошка на раскаленной крыше" и "Однажды". Актриса также появилась в фильме Вуди Аллена "Светская жизнь".