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РИА Новости
Культура

Актриса из фильма "Светская жизнь" умерла в возрасте 13 лет

11:07 11.11.2019 (обновлено: 11:59 11.11.2019)
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© Фото : аккаунт Laurel Griggs в InstagramАктриса театра и кино Лорел Григгс
Актриса театра и кино Лорел Григгс
© Фото : аккаунт Laurel Griggs в Instagram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американская актриса Лорел Григгс умерла в возрасте 13 лет. Об этом рассказал ее дедушка Дэвид Ривлин в фейсбуке.
"С тяжелым сердцем вынужден сообщить вам очень печальную новость. Моя прекрасная и талантливая внучка скоропостижно скончалась после сильного приступа астмы. Врачи пытались спасти ее, но она ушла к ангелам", — написал он.
Лорел начала выступать на сцене в шесть лет. Она играла в постановках на Бродвее, в том числе в мюзиклах "Кошка на раскаленной крыше" и "Однажды". Актриса также появилась в фильме Вуди Аллена "Светская жизнь".
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