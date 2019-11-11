В Югре обнаружили превышение концентрации паров ртути в кернохранилище

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноя - РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации паров ртути выявлено в окружном кернохранилище в Превышение предельно допустимой концентрации паров ртути выявлено в окружном кернохранилище в Ханты-Мансийске , жизни и здоровью сотрудников ничего не угрожает, сообщили журналистам в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

Ведомство уточняет, что в воскресенье в ходе проведения исследований в одном из помещений окружного кернохранилища специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу выявили превышение предельно допустимой концентрации паров ртути.

"Доступ в помещения, где превышены показатели, был незамедлительно закрыт. Сотрудники, предположительно контактирующие и находящиеся в непосредственной близости к прибору, направлены для осмотра в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Показаний для госпитализации специалистов нет", - сообщили в департаменте.

Тем не менее в ведомстве отметили, что в профилактических целях на базе дневного стационара клинической больницы работникам проведут дезинтоксикационную терапию.

По данным департамента гражданской защиты населения, среди вероятных причин случившегося - техническая неисправность или неправильная установка ртутного порозиметра. Этот прибор необходим для исследования образцов керна, он находился в одном из кабинетов лабораторного комплекса.

"В данный момент в плановом порядке в помещениях окружного кернохранилища проводят демеркуризацию - удаление ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей. После будут сделаны контрольные замеры содержания паров ртути в воздухе и принято решение о продолжении работы", - добавили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.