В Югре обнаружили превышение концентрации паров ртути в кернохранилище

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноя - РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации паров ртути выявлено в окружном кернохранилище в Ханты-Мансийске, жизни и здоровью сотрудников ничего не угрожает, сообщили журналистам в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.
Ведомство уточняет, что в воскресенье в ходе проведения исследований в одном из помещений окружного кернохранилища специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу выявили превышение предельно допустимой концентрации паров ртути.
"Доступ в помещения, где превышены показатели, был незамедлительно закрыт. Сотрудники, предположительно контактирующие и находящиеся в непосредственной близости к прибору, направлены для осмотра в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Показаний для госпитализации специалистов нет", - сообщили в департаменте.
Тем не менее в ведомстве отметили, что в профилактических целях на базе дневного стационара клинической больницы работникам проведут дезинтоксикационную терапию.
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По данным департамента гражданской защиты населения, среди вероятных причин случившегося - техническая неисправность или неправильная установка ртутного порозиметра. Этот прибор необходим для исследования образцов керна, он находился в одном из кабинетов лабораторного комплекса.
"В данный момент в плановом порядке в помещениях окружного кернохранилища проводят демеркуризацию - удаление ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей. После будут сделаны контрольные замеры содержания паров ртути в воздухе и принято решение о продолжении работы", - добавили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.
Окружное кернохранилище содержит образцы горной породы из более чем 3600 скважин. К его услугам обращаются научные, производственные и учебные организации, чья деятельность связана с добычей природных ископаемых.