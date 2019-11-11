Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T11:26Z
https://ria.ru/20191111/1560794103.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153382/04/1533820418_0:72:3262:1906_1036x0_80_0_0_0a994f7155ea9d8dbf899219bb7b04db.jpg
РИА Новости

"Ростелеком" объяснил перебои с интернетом в Сибири обрывом кабеля

10:48 11.11.2019 (обновлено: 11:26 11.11.2019)
961
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска компании "Ростелеком" на крыше здания
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 11 ноя — РИА Новости. Перебои с доступом к интернету в Сибири, которые произошли вечером в воскресенье, случились из-за обрыва кабеля, сообщает макрорегиональный филиал "Сибирь" компании "Ростелеком".

"Перебои в доступе в Сеть были зафиксированы из-за порыва кабеля в Омской области сторонней организацией при проведении несогласованных земляных работ при выборке грунта под котлован", — заявили РИА Новости представители компании.

Проблему оперативно решили, и уже в 18:24 мск линия связи была восстановлена.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
8 ноября, 17:35РИА Новости
Сбербанк сообщил о масштабном сбое в работе
5609158
Обсудить 6
РостелекомКрасноярский крайХакасияИркутская областьНовосибирская областьОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
Бизнесмен и 108-й мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
Миллиардер, назвавший Россию главным врагом, идет в президенты США
Актриса театра и кино Лорел Григгс
Актриса из фильма "Светская жизнь" умерла в возрасте 13 лет
Покупатель в отделе алкогольной продукции в супермаркете
В Минздраве прокомментировали попадание России в десятку самых пьющих стран
Труба с вентилем на газоизмерительной станции
Сжиженного газа слишком много. Россия заменит его новой трубой в Китай
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Гражданина Австрии обвинили в изнасиловании московской школьницы
Большой противолодочный корабль Маршал Шапошников
Гиперзвуковые "клыки". Зачем Россия ставит новые ракеты на старые корабли
Рыбак закидывает сеть неподалеку от Абу-Даби, ОАЭ
Пользователи соцсетей испугались рыбы с "человеческим лицом"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
Мантуров рассказал о проблемах с качеством бензина в России
Девушка разговаривает по телефону
Эксперты оценили данные о росте цен на сотовую связь в 2020 году
Павильон Почты России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
"Почта России" сократит сроки доставки посылок
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для Китая и России
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Асад назвал разграбление месторождений нефти вопиющим примером политики США
Американская винтовка AR-15
В концерне "Калашников" назвали недостатки американского конкурента АК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил провести переговоры Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
Лента новостейМолния