"Ростелеком" объяснил перебои с интернетом в Сибири обрывом кабеля

НОВОСИБИРСК, 11 ноя — РИА Новости. Перебои с доступом к интернету в Сибири, которые произошли вечером в воскресенье, случились из-за обрыва кабеля, сообщает макрорегиональный филиал "Сибирь" компании "Ростелеком".
"Перебои в доступе в Сеть были зафиксированы из-за порыва кабеля в Омской области сторонней организацией при проведении несогласованных земляных работ при выборке грунта под котлован", — заявили РИА Новости представители компании.
Проблему оперативно решили, и уже в 18:24 мск линия связи была восстановлена.
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