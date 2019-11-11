На шахте в Кузбассе опровергли данные о невыходе сотрудников на работу

"Генеральный директор угольной компании "Полысаевская" Мельников Сергей Николаевич не подтвердил вашу информацию. Шахтоучасток "Октябрьский" - все горняки вышли на работу", - сказал РИА Новости представитель компании, комментируя эти данные.