На шахте в Кузбассе опровергли данные о невыходе сотрудников на работу

НОВОСИБИРСК, 11 ноя – РИА Новости. Администрация ООО "Угольная компания "Полысаевская" опровергла данные о невыходе на работу сотрудников находящегося под ее управлением шахтоучастка "Октябрьский" из-за невыплаты зарплат.
В понедельник издание vse42.ru со ссылкой на источники на предприятии сообщило, что часть работников шахты отказались спускаться в забой из-за накопившихся долгов по зарплате, якобы "ситуация очень серьезная не только на этом предприятии, но и на других шахтах угольной компании".
"Генеральный директор угольной компании "Полысаевская" Мельников Сергей Николаевич не подтвердил вашу информацию. Шахтоучасток "Октябрьский" - все горняки вышли на работу", - сказал РИА Новости представитель компании, комментируя эти данные.
ООО "Угольная компания "Полысаевская" управляет предприятиями, ранее входившими в состав находящейся в процедуре банкротства угольной компании "Заречная" (шахты "Заречная", Алексиевская", шахтоучасток "Октябрьский").