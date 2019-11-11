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РИА Новости

На шахте в Кузбассе опровергли данные о невыходе сотрудников на работу

10:43 11.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 ноя – РИА Новости. Администрация ООО "Угольная компания "Полысаевская" опровергла данные о невыходе на работу сотрудников находящегося под ее управлением шахтоучастка "Октябрьский" из-за невыплаты зарплат.
В понедельник издание vse42.ru со ссылкой на источники на предприятии сообщило, что часть работников шахты отказались спускаться в забой из-за накопившихся долгов по зарплате, якобы "ситуация очень серьезная не только на этом предприятии, но и на других шахтах угольной компании".
"Генеральный директор угольной компании "Полысаевская" Мельников Сергей Николаевич не подтвердил вашу информацию. Шахтоучасток "Октябрьский" - все горняки вышли на работу", - сказал РИА Новости представитель компании, комментируя эти данные.
ООО "Угольная компания "Полысаевская" управляет предприятиями, ранее входившими в состав находящейся в процедуре банкротства угольной компании "Заречная" (шахты "Заречная", Алексиевская", шахтоучасток "Октябрьский").
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КузбассЗаречнаяОбщество
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