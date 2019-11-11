Врио главы Челябинска предложила уволиться ответственному за дороги заму

По мнению Котовой, к установке остановочных комплексов у властей много претензий: несмотря на то, что до их установки проводилось несколько совещаний, изучался пассажиропоток, трафик, "сейчас получается, что делается все с точностью наоборот". Так, по ее словам, на улице Гагарина новый остановочный комплекс был установлен практически на проезжей части, а на Алом поле, не убрав одну остановку, поставили вторую. Котова выразила недоумение тем, почему "надо ставить там, где ставить не надо", и "зачем вы злите жителей". Претензии "идут без конца", отметила она.