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РИА Новости

Врио главы Челябинска предложила уволиться ответственному за дороги заму

10:41 11.11.2019 (обновлено: 10:45 11.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевЧелябинск
Челябинск
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова в понедельник во время аппаратного совещания предложила уволиться своему заместителю по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову, работающему в администрации почти 20 лет, из-за некачественно установленных в городе новых остановочных комплексов.
По данным горадминистрации, в Челябинске в текущем году устанавливаются новые остановочные комплексы в едином стиле – всего их должно появиться 200. Они оснащены подсветкой и информационным табло с временем прибытия транспорта.
По мнению Котовой, к установке остановочных комплексов у властей много претензий: несмотря на то, что до их установки проводилось несколько совещаний, изучался пассажиропоток, трафик, "сейчас получается, что делается все с точностью наоборот". Так, по ее словам, на улице Гагарина новый остановочный комплекс был установлен практически на проезжей части, а на Алом поле, не убрав одну остановку, поставили вторую. Котова выразила недоумение тем, почему "надо ставить там, где ставить не надо", и "зачем вы злите жителей". Претензии "идут без конца", отметила она.
"Я предлагаю вам сегодня написать заявление, подать в отставку. Масса дисциплинарных взысканий, нарушения приводят к определенным выводам…" - сказала Котова на аппаратном совещании в понедельник.
Также она поручила Алейникову до того, как он примет решение о себе, принять решение по начальнику службы эксплуатации остановок Юрию Кожевникову.
Кроме того, на совещании Котова поручила возложить обязанности заместителя главы по дорожному хозяйству на начальников управлений.
По данным горадминистрации, Алейников был назначен заместителем главы города по дорожному хозяйству в 2001 году.
Знак Дорожные работы
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Наталья КотоваЧелябинскПолитика
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