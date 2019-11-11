Суд признал незаконным обыск в квартире замглавы Екатеринбурга

Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что в отношении Ковальчика возбуждено дело, которое находится в производстве Следственного комитета - по предварительным данным, речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями. В СУСК РФ по Свердловской области от комментариев отказались. В квартире и в горадминистрации прошли обыски. Сам Ковальчик заявлял, что не знает ни о каком уголовном деле.

В 2013 году в отношении Ковальчика уже возбуждалось уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате. Тогда он занимал пост гендиректора екатеринбургского МУП "Водоканал". Ущерб от его действий оценивали в 21 миллион рублей. С августа 2013-го по январь 2014 года обвиняемый содержался под стражей. В июле 2015 года Ленинский районный суд оправдал Ковальчика, за ним было признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Ковальчик отсудил более 3 миллионов рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности. В январе 2018 года он возглавил областное министерство экономики, а с 24 января 2019 года работает первым заместителем главы Екатеринбурга.