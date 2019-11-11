Водолазы продолжат искать останки убитой выпускницы СПбГУ

Водолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге

Водолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Поиски останков предполагаемой жертвы доцента Поиски останков предполагаемой жертвы доцента Олега Соколова , выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко , в реке Мойке в Петербурге, будут продолжены, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по вопросам законности и правопорядка.

"Поиски останков убитой в реке Мойке будут продолжены, соответствующая заявка получена", - сказал собеседник агентства.

Водолазы будут работать третий день подряд.

По предварительным данным, во время работ были найдены фрагменты останков, не принадлежащих Ещенко.

В первый день операции человеческие останки были обнаружены в районе Фонарного моста, по предварительным данным, это были части скелета другого человека. Во второй день район поисков сместился дальше от городского центра к Почтамтскому мосту. Поиски успехом не увенчались.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, жертва убийства, бывшая ученица доцента СПбГУ Соколова Анастасия Ещенко, являлась его возлюбленной. Они жили вместе в квартире Соколова на набережной Мойки, где потом было обнаружено тело женщины, сообщал источник.