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РИА Новости

Водолазы продолжат искать останки убитой выпускницы СПбГУ

10:32 11.11.2019 (обновлено: 12:18 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВодолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Водолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Водолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Поиски останков предполагаемой жертвы доцента Олега Соколова, выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, в реке Мойке в Петербурге, будут продолжены, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по вопросам законности и правопорядка.
"Поиски останков убитой в реке Мойке будут продолжены, соответствующая заявка получена", - сказал собеседник агентства.
Дом на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, где проживал историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов, подозреваемый в убийстве девушки
10 ноября, 21:42Радио Sputnik
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Водолазы будут работать третий день подряд.
По предварительным данным, во время работ были найдены фрагменты останков, не принадлежащих Ещенко.
В первый день операции человеческие останки были обнаружены в районе Фонарного моста, по предварительным данным, это были части скелета другого человека. Во второй день район поисков сместился дальше от городского центра к Почтамтскому мосту. Поиски успехом не увенчались.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, жертва убийства, бывшая ученица доцента СПбГУ Соколова Анастасия Ещенко, являлась его возлюбленной. Они жили вместе в квартире Соколова на набережной Мойки, где потом было обнаружено тело женщины, сообщал источник.
Адвокат Александр Почуев сообщал РИА Новости, что Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
Сотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
10 ноября, 16:00РИА Новости
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Убийство девушки доцентом СПбГУАнастасия ЕщенкоРоссияОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетПроисшествия
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