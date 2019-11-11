В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей

Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве

Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На северо-востоке Москвы обнаружили тела женщины и маленькой девочки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. На северо-востоке Москвы обнаружили тела женщины и маленькой девочки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главкаЮлия Иванова.

Трагедия произошла утром в понедельник, погибших нашли у жилого дома номер шесть на улице Чичерина в Бабушкинском районе. Рядом также находился мальчик, на вид шестилетний, сейчас врачи борются за его жизнь.

© АГН "Москва" / Мобильный репортер Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве © АГН "Москва" / Мобильный репортер Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве

По предварительным данным, это мать и ее двое детей, она оставила предсмертную записку с просьбой "никого не винить". Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить и своих детей.

На месте работают криминалисты и следователи, начались допросы свидетелей и родственников.