В Индии не менее десяти человек погибли из-за циклона, пишут СМИ

По состоянию на вечер воскресенья от разгула стихии на северо-востоке Индии погибли не менее 10 человек, свыше 60 тысяч домов оказались повреждены либо полностью разрушены. Поступают сообщения о затоплении целых селений, отмечаются сбои в работе аэропортов и железнодорожного транспорта.