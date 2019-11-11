В Индии не менее десяти человек погибли из-за циклона, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя - РИА Новости. Порядка 460 тысяч человек в Индии оказались затронуты мощным тропическим циклоном "Булбул", который после прибрежных штатов Орисса и Западная Бенгалия обрушился на соседний Бангладеш, пишет в понедельник газета Times of India.
По состоянию на вечер воскресенья от разгула стихии на северо-востоке Индии погибли не менее 10 человек, свыше 60 тысяч домов оказались повреждены либо полностью разрушены. Поступают сообщения о затоплении целых селений, отмечаются сбои в работе аэропортов и железнодорожного транспорта.
2. The Cyclone BulBul has impacted large number of people who are in distressing situation. There is no electricity in the South 24 Parganas and East Midnapore districts, and the internet connectivity is very poor due to the low mobile network connection. pic.twitter.com/uiqlPwVhMb— HA International (@humanaidint) November 10, 2019
Службы по борьбе со стихийными бедствиями совместно с вооруженными силами республики ведут масштабную эвакуацию жителей пострадавших районов. Этих людей массово доставляют в лагеря временного проживания, число которых уже почти достигло 500.
По информации бангладешского интернет-издания bdnews24, число жертв циклона "Булбул" в этой стране достигло 13 человек. Вместе с тем, масштаб разрушений здесь заметно меньше, нежели в соседней Индии - всего от стихии за последние дни здесь были повреждены около 6 тысяч домов. Свыше 2,1 миллиона бенгальцев были эвакуированы, в настоящее время они возвращаются в свои жилища.