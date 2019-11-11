"Трезвая Россия" предложила создать ведомство по контролю за рынком табака

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Эксперты федерального проекта Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" предложили создать Федеральную службу по регулированию табачного рынка (Ростабак), говорится в письме на имя первого вице-премьера Антона Силуанова , которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Эксперты отмечают важность системного подхода в борьбе с воздействием табачного дома и за сокращение потребления табака.

"Однако в России нет специального ведомства, которое бы осуществляло регулирование производства и продажи табачной продукции, обеспечивало бы соблюдение принципов охраны здоровья граждан от табачной угрозы... Для этого экспертами федерального проекта "Трезвая Россия" предлагается создание Федеральной службы по регулированию табачного рынка (Ростабак)", - говорится в письме.

Ростабак, как объясняется в документе, должен качественно изменить подходы к контролю за производством, оборотом и потреблением табачной продукции в России, создать прозрачную сбалансированную систему регулирования.

"Такая система должна обеспечивать преференции российским товарам и содержать требование об обязательном использовании отечественного табачного сырья при производстве табачной продукции на территории Российской Федерации. При этом иностранное сырье могло бы использоваться только в случае недостаточности объемов произведенного отечественного сырья (национальный фактор). Это позволит создать дополнительные рабочие места, развить национальную отрасль, повысить экономику регионов и улучшить качество табачной продукции", - сказано в письме.

Среди задач нового ведомства, как предлагают авторы инициативы, должны быть обеспечение контроля качества сырья, увеличение стоимости табачной продукции, введение "налога на здоровье" и совершенствование антитабачного регулирования.