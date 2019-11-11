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РИА Новости

"Трезвая Россия" предложила создать ведомство по контролю за рынком табака

10:27 11.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПавильон по продаже сигарет
Павильон по продаже сигарет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Павильон по продаже сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" предложили создать Федеральную службу по регулированию табачного рынка (Ростабак), говорится в письме на имя первого вице-премьера Антона Силуанова, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Эксперты отмечают важность системного подхода в борьбе с воздействием табачного дома и за сокращение потребления табака.
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"Однако в России нет специального ведомства, которое бы осуществляло регулирование производства и продажи табачной продукции, обеспечивало бы соблюдение принципов охраны здоровья граждан от табачной угрозы... Для этого экспертами федерального проекта "Трезвая Россия" предлагается создание Федеральной службы по регулированию табачного рынка (Ростабак)", - говорится в письме.
Ростабак, как объясняется в документе, должен качественно изменить подходы к контролю за производством, оборотом и потреблением табачной продукции в России, создать прозрачную сбалансированную систему регулирования.
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"Такая система должна обеспечивать преференции российским товарам и содержать требование об обязательном использовании отечественного табачного сырья при производстве табачной продукции на территории Российской Федерации. При этом иностранное сырье могло бы использоваться только в случае недостаточности объемов произведенного отечественного сырья (национальный фактор). Это позволит создать дополнительные рабочие места, развить национальную отрасль, повысить экономику регионов и улучшить качество табачной продукции", - сказано в письме.
Среди задач нового ведомства, как предлагают авторы инициативы, должны быть обеспечение контроля качества сырья, увеличение стоимости табачной продукции, введение "налога на здоровье" и совершенствование антитабачного регулирования.
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"Россия - одна из самых курящих стран в мире на душу населения. До сих пор в России курит одна треть населения. Качество сигарет и составляющих, ввозимых транснациональными корпорациями, отличается в худшую сторону от той продукции, которая ввозится в Европу. В связи с негативными последствиями от курения важно взыскать дополнительные финансы с табачных компаний и отрегулировать долю налоговых выплат с учетом ущерба от данной продукции", - рассказал РИА Новости глава "Трезвой России", член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

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Трезвая РоссияСултан ХамзаевАнтон СилуановРоссияЭкономика
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