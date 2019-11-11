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РИА Новости

Тело пропавшего в октябре тувинского подростка нашли в Енисее

10:22 11.11.2019 (обновлено: 10:23 11.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 ноя – РИА Новости. Пропавший в начале октября в Туве 17-летний юноша найден мертвым в Енисее, сообщил в понедельник начальник МВД республики Юрий Поляков на совещании у главы региона.
Ранее МВД сообщило, что Токаш-оола Эчис Шолбанович, 2002 года рождения, проживающий в селе Тоора-Хем, 2 октября сошел на паромной переправе через реку Бий-Хем вблизи своего села и пропал. К поиску юноши, помимо полиции и местных жителей, подключились военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Туве
"В Тоджинском районе в реке Енисей обнаружен погибшим, пропавший еще в начале октября текущего года... Предварительно, без признаков насильственной смерти", - сказал начальник главка МВД.
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Юрий ПоляковТоджинский районКрасноярскТуваПроисшествия
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