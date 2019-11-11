Тело пропавшего в октябре тувинского подростка нашли в Енисее

Ранее МВД сообщило, что Токаш-оола Эчис Шолбанович, 2002 года рождения, проживающий в селе Тоора-Хем, 2 октября сошел на паромной переправе через реку Бий-Хем вблизи своего села и пропал. К поиску юноши, помимо полиции и местных жителей, подключились военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Туве