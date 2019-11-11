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РИА Новости
Культура

Медведев отметил вклад ректора ВГИКа Малышева в развитие киноискусства

10:21 11.11.2019 (обновлено: 14:46 11.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК) Владимира Малышева с 70-летием, отметив его вклад в развитие и сохранение киноискусства.
Малышев родился 11 ноября 1949 года в Московской области. За время руководства Госфильмофондом он превратил его в один из самых крупных киноархивов мира. С 2001 по 2004 года Малышев являлся заместителем министра культуры РФ. Ректором ВГИК он стал в 2007 году.
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"Вы посвятили свою жизнь киноискусству и многое сделали для его развития и сохранения. Именно благодаря Вам Госфильмофонд стал крупнейшим киноархивом мира", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Медведев подчеркнул, что благодаря Малышеву ВГИК продолжает оставаться главной киношколой страны и идёт в унисон с новейшими технологиями киноиндустрии.
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КультураДмитрий МедведевВладимир МалышевВГИК
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