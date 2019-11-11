Медведев отметил вклад ректора ВГИКа Малышева в развитие киноискусства

Малышев родился 11 ноября 1949 года в Московской области. За время руководства Госфильмофондом он превратил его в один из самых крупных киноархивов мира. С 2001 по 2004 года Малышев являлся заместителем министра культуры РФ. Ректором ВГИК он стал в 2007 году.