Медведев отметил вклад ректора ВГИКа Малышева в развитие киноискусства

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК) Владимира Малышева с 70-летием, отметив его вклад в развитие и сохранение киноискусства.
Малышев родился 11 ноября 1949 года в Московской области. За время руководства Госфильмофондом он превратил его в один из самых крупных киноархивов мира. С 2001 по 2004 года Малышев являлся заместителем министра культуры РФ. Ректором ВГИК он стал в 2007 году.
"Вы посвятили свою жизнь киноискусству и многое сделали для его развития и сохранения. Именно благодаря Вам Госфильмофонд стал крупнейшим киноархивом мира", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Медведев подчеркнул, что благодаря Малышеву ВГИК продолжает оставаться главной киношколой страны и идёт в унисон с новейшими технологиями киноиндустрии.