В Таиланде ученые обнаружили останки нового вида динозавров

БАНГКОК, 11 ноя – РИА Новости. Палеонтологи из таиландского университета Маха Саракхам обнаружили в таиландской "долине динозавров" в провинции Нонг Буалампху на северо-востоке страны останки нового, уже одиннадцатого вида динозавров, живших миллионы лет назад на территории нынешнего Таиланда и соседних стран, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.