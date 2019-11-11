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РИА Новости

В Перми суд отправил в психбольницу женщину, уморившую дочь голодом

10:18 11.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи . Архивное фото
УФА, 11 ноя - РИА Новости. Пермский краевой суд вынес постановление о признании невменяемой жительницу Краснокамска, 14-летняя дочь которой скончалась от голода, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным следствия, с марта по июль 2018 года жительница города Краснокамск Пермского края намеренно ограничивала в питании собственную дочь, желая ей смерти. Голодная диета привела к резкой потере массы тела девочки. Утром 16 июля 2018 женщина не смогла разбудить дочь. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть девочки.
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В отношении женщины расследовалось уголовное дело по статье "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью". Дело было направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении женщины.
"Сегодня Пермский краевой суд рассмотрел материалы и вынес постановление о признании женщины невменяемой и применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической больнице", - сказал агентству представитель пресс-службы суда.
Ранее Краснокамский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года бывшего заместителя директора школы №3 Краснокамска, в которой училась погибшая от истощения девочка. Суд признал ее виновной в халатности, из-за чего до соответствующих служб и правоохранительных органов не была доведена информация о социально опасном положении ученицы.
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Пермский краевой судПермьКраснокамскПроисшествия
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