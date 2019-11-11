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РИА Новости

Названы продукты, ускоряющие обмен веществ

10:17 11.11.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Тележка с продуктами в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят ускорить метаболизм, пишет Food News.
В первую очередь следует пить зеленый чай, который способен увеличить расход энергии на пять процентов, что способствует борьбе с лишним весом и ожирением.
Диетологи также советуют употреблять вареные вкрутую яйца, поскольку оно содержит около 6,29 грамм белка.
"Поэтому это отличное дополнение к диете, если вы хотите ускорить обмен веществ", — говорится в статье.
Овощи на столе
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Так, богатые протеином продукты значительно увеличивают термический эффект пищи (калории, потраченные на переваривание).
Среди других рекомендаций — имбирь, чечевица, перец чили, льняные семечки, кофе, бразильские орехи, брокколи и темно-зеленые листовые овощи.
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