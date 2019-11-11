Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T10:47Z
https://ria.ru/20191111/1560791231.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156030/09/1560300974_128:0:2801:1504_1036x0_80_0_0_303b8533f555bd9deefb980ff4165ea5.jpg
РИА Новости

Косачев прокомментировал отставку президента Боливии

10:13 11.11.2019 (обновлено: 10:47 11.11.2019)
701
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес пошел по легитимному демократическому пути, подав в отставку, но оппозиция не обязательно будет действовать таким же образом, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
В воскресенье все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом на фоне эскалации насилия в стране ушло в отставку. Целый ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот. Принявшая на себя власть второй вице-спикер сената оппозиционер Жанин Аньес заявила, что проведет новые президентские выборы.
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
Вчера, 08:18РИА Новости
Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
"Моралес пошел по легитимному демократическому пути, подав в отставку, но поступающие из Боливии данные о попытках арестовать бывшего лидера, о нападении на его дом и так далее, могут свидетельствовать о том, что другая сторона не обязательно пойдет этим же путем", - написал он в Facebook.
Российский сенатор подчеркнул, что прекращение насилия, к которому призвал Моралес лидеров, было ключевой целью его ухода.
"Поэтому сейчас "мяч" на другой стороне, и от ее действий будет зависеть то, можно ли будет охарактеризовать произошедшее как государственный переворот (а именно так события уже назвали на Кубе и в Венесуэле), или же ситуация вернется в конституционное русло", - добавил он.
Он отметил, что принявшая руководство страной зампредседателя сената Боливии заявила о намерении провести новые президентские выборы, но, по мнению сенатора, как именно будут протекать эти выборы и все сопутствующие им политические процессы, пока не совсем ясно.
"Важную роль будет играть и позиция международных структур и внешних игроков. Мы прекрасно знаем, что все левые правительства в этом регионе находились под постоянным давлением ввиду их открыто антиамериканской позиции... Поэтому нейтральной обстановку вокруг Боливии сейчас точно не назовешь", - заключил он.
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Вчера, 07:51Радио Sputnik
Отставка президента Боливии Эво Моралеса: что известно к этому часу
1032317
Обсудить 2
Смена власти в БоливииКонстантин КосачевБоливияВ мире
Рекомендуем
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Асад назвал партнеров ИГ* по разграблению запасов нефти в Сирии
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Россия готова к диалогу с законными властями Боливии
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
Главную роль в боливийском кризисе сыграла армия, заявил эксперт
Демонстранты на улице Ла-Паса, Боливия
В Госдуме прокомментировали кризис в Боливии
Дамаск
Асад рассказал о проблемах восстановления Сирии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Турецкая военная техника
Турция приступила к депортации боевиков ИГ*
Тележка с продуктами в супермаркете
Названы продукты, ускоряющие обмен веществ
Покупатель в отделе алкогольной продукции в супермаркете
В Минздраве прокомментировали попадание России в десятку самых пьющих стран
Президент Сирии Башар Асад
Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков ответил премьеру Польши на критику "Северного потока — 2"
Президент Сирии Башар Асад
Асад назвал женевский процесс по урегулированию в Сирии уловкой США
Гражданская версия АК-12
В "Калашникове" рассказали о преимуществах АК-12 перед предшественниками
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
Лавров: сирийская армия должна максимально быстро занять территорию страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
Лента новостейМолния