Косачев прокомментировал отставку президента Боливии

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент Президент Боливии Эво Моралес пошел по легитимному демократическому пути, подав в отставку, но оппозиция не обязательно будет действовать таким же образом, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В воскресенье все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом на фоне эскалации насилия в стране ушло в отставку. Целый ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот. Принявшая на себя власть второй вице-спикер сената оппозиционер Жанин Аньес заявила, что проведет новые президентские выборы.

"Моралес пошел по легитимному демократическому пути, подав в отставку, но поступающие из Боливии данные о попытках арестовать бывшего лидера, о нападении на его дом и так далее, могут свидетельствовать о том, что другая сторона не обязательно пойдет этим же путем", - написал он в Facebook

Российский сенатор подчеркнул, что прекращение насилия, к которому призвал Моралес лидеров, было ключевой целью его ухода.

"Поэтому сейчас "мяч" на другой стороне, и от ее действий будет зависеть то, можно ли будет охарактеризовать произошедшее как государственный переворот (а именно так события уже назвали на Кубе и в Венесуэле), или же ситуация вернется в конституционное русло", - добавил он.

Он отметил, что принявшая руководство страной зампредседателя сената Боливии заявила о намерении провести новые президентские выборы, но, по мнению сенатора, как именно будут протекать эти выборы и все сопутствующие им политические процессы, пока не совсем ясно.