Семерых жителей Тувы, пострадавших в ДТП на трассе, перевезли в Кызыл

По уточненной информации МВД, ночью на 233-м километре автодороги Р-257 "Енисей" водитель микроавтобуса Toyota, который направлялся из Красноярска в сторону Абакана, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении. В ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса, 10 человек были доставлены в больницу. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.