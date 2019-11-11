Семерых жителей Тувы, пострадавших в ДТП на трассе, перевезли в Кызыл

КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Семерых жителей Тувы, пострадавших в столкновении автобуса и грузовика, перевезли в Кызыл, сообщает минздрав региона.
По уточненной информации МВД, ночью на 233-м километре автодороги Р-257 "Енисей" водитель микроавтобуса Toyota, который направлялся из Красноярска в сторону Абакана, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении. В ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса, 10 человек были доставлены в больницу. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.
"Семь пострадавших в ДТП доставлены в Кызыл. Часть доставили родственники, четырех доставили на бортах санавиации", - сказали РИА Новости в ведомстве.
В минздраве также отметили, что в отношении двух пострадавших, оставшихся в Новоселово, будет решаться вопрос о переводе в Красноярск.