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РИА Новости

Семерых жителей Тувы, пострадавших в ДТП на трассе, перевезли в Кызыл

10:06 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Семерых жителей Тувы, пострадавших в столкновении автобуса и грузовика, перевезли в Кызыл, сообщает минздрав региона.
По уточненной информации МВД, ночью на 233-м километре автодороги Р-257 "Енисей" водитель микроавтобуса Toyota, который направлялся из Красноярска в сторону Абакана, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении. В ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса, 10 человек были доставлены в больницу. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

"Семь пострадавших в ДТП доставлены в Кызыл. Часть доставили родственники, четырех доставили на бортах санавиации", - сказали РИА Новости в ведомстве.

В минздраве также отметили, что в отношении двух пострадавших, оставшихся в Новоселово, будет решаться вопрос о переводе в Красноярск.
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