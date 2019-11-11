Семья Заворотнюк отреагировала на сообщение Разина о здоровье актрисы

"Мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что, когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично", — добавили родные актрисы.