Семья Заворотнюк отреагировала на сообщение Разина о здоровье актрисы

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали заявления продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина об улучшении состояния актрисы.
"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей", — написали родственники в инстаграм-аккаунте, созданном для поддержки актрисы.
Кроме того, семью удивило, что до этого продюсер утверждал, что вхож в их круг, а теперь ссылается на "некий осведомленный источник".
"Мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что, когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично", — добавили родные актрисы.
Ранее Разин заявил, что "самые страшные прогнозы не сбываются" и Заворотнюк стало лучше. Между тем именно он несколько месяцев назад говорил, что у актрисы диагностировали четвертую стадию рака мозга. Ни в одном, ни в другом случае продюсер не уточнил, откуда у него такая информация.
Семья Заворотнюк утверждает, что артистка действительно проходит лечение, однако опровергает сообщения о коме и невозможности дышать самостоятельно.